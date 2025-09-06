Κοιμηθείτε άφοβα... στη δουλειά: Σε αυτή τη χώρα επιτρέπεται χωρίς να απολυθείτε

Πόσες φορές δεν έχετε επιθυμήσει να αφήσετε λίγο το πληκτρολόγιο, να κλείσετε τα μάτια και να απολαύσετε ένα power nap στη δουλειά χωρίς το αφεντικό σας να σας επιπλήξει; Αν και η σιέστα έχει αποδειχθεί ωφέλιμη για τον οργανισμό, όταν δουλεύουμε κάτι τέτοιο δεν μοιάζει επαγγελματικό... Ή μήπως όχι;

Όπως όλα δείχνουν, στην Ιαπωνία είναι απολύτως αποδεκτό αφού οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να πάρουν έναν υπνάκο στο γραφείο χωρίς αφενός να απολυθούν και δεύτερον κερδίζοντας τον σεβασμό των συναδέλφων τους. Αυτή η πρακτική ονομάζεται «Inemuri», μια λέξη που μεταφράζεται απλοϊκά ως «είμαι παρών ενώ κοιμάμαι». Δηλαδή κοιμόσαστε μεν αλλά είστε εκεί... Σωματικά τουλάχιστον.

Ο ύπνος ως… διακριτική υπερωρία

Στην Ιαπωνική κουλτούρα, η εικόνα ενός υπαλλήλου που κοιμάται για λίγα λεπτά σε δημόσια θέα είτε είναι στο γραφείο του, στο μετρό ή ακόμα και σε μια σύσκεψη δεν είναι παράλογο. Αντιθέτως, δείχνει πως αυτός ο άνθρωπος εργάστηκε τόσο σκληρά, που χρειάζεται μια ολιγόλεπτη «επαναφόρτιση». Το «Inemuri» είναι ένδειξη αφοσίωσης, όχι τεμπελιάς.

Δεν μιλάμε, βέβαια, για έναν βαθύ ύπνο τύπου «έλιωσα στον καναπέ με κουβέρτα». Πρόκειται για έναν ελαφρύ, ελεγχόμενο ύπνο όπου είστε έτοιμοι να ξυπνήσετε ανά πάσα στιγμή εάν χρειαστεί. Πρόκειται για ένα είδος επαγγελματικής «χειμερίας νάρκης».

Οι Ιάπωνες έχουν εντάξει το Inemuri στην καθημερινότητά τους ως μηχανισμό επιβίωσης απέναντι σε μια απαιτητική και εξαντλητική εργασιακή κουλτούρα. Στην πράξη, την εν λόγω πρακτική ακολουθούν κυρίως άνδρες, μεσήλικες, που εργάζονται ατελείωτες ώρες. Όμως το φαινόμενο επεκτείνεται σε όλες τις ηλικίες και επαγγέλματα.

Πολιτισμική λύση σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα

Το Inemuri είναι, ουσιαστικά, η πολιτισμική απάντηση της Ιαπωνίας στην υπερκόπωση. Δεν καταρρέεις. Δεν τα παρατάς. Απλώς κλείνεις τα μάτια για λίγο και συνεχίζεις.

Μπορεί για τον δυτικό πολιτισμό αυτό να μοιάζει αστείο ή εργασιακά ακατάλληλο, στην Ιαπωνία όμως είναι ένα είδος ισορροπίας ανάμεσα στην παραγωγικότητα και την ανθρώπινη ανάγκη για ξεκούραση.

Μάλιστα, μελέτες έχουν αποδείξει ότι ακόμη και πολύ σύντομοι «υπνάκοι» διάρκειας 10 -20 λεπτών βελτιώνουν άμεσα την εστίαση, τη διαύγεια σκέψης και την γνωστική απόδοση, χωρίς την εμφάνιση ληθαργικού ύπνου τύπου «sleep inertia». Πιο συγκεκριμένα, η NASA παρατήρησε ότι ένας 26λεπτος υπνάκος αυξάνει την επίδοση κατά 34% και την αυτοσυγκέντρωση κατά 54%.

Παράλληλα, έρευνες επισημαίνουν πως τέτοια διαλείμματα μειώνουν τα επίπεδα στρες και κόπωσης, ενισχύουν τη δημιουργικότητα, βελτιώνουν τη μνήμη και υποστηρίζουν τόσο το καρδιαγγειακό σύστημα όσο και το ανοσοποιητικό.

Μήπως ήρθε η ώρα να το υιοθετήσουμε;

Καθώς οι ρυθμοί της δουλειάς αυξάνονται παγκοσμίως και η ανάγκη για μικρές «στάσεις» γίνεται ολοένα και πιο έντονη, το Inemuri ίσως έχει κάτι να μας διδάξει.

Όχι μόνο για το πώς να ξεκουραζόμαστε, αλλά και για το πώς να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει «σκληρή δουλειά». Άλλωστε, αν οι Ιάπωνες μπορούν να κοιμούνται στο γραφείο χωρίς να απολυθούν, μάλλον κάτι κάνουν σωστά.