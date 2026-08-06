Υπόθεση Marfin: Επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη - Πότε θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

Στην Αγγλία μεταβαίνει σήμερα Πέμπτη (6/8) κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για τη συμμετοχή της στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων της τράπεζας, καθώς και ενός αγέννητου παιδιού.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποδοχή από τις βρετανικές Αρχές του αιτήματος έκδοσής της στην Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή της και τη συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, η 46χρονη αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας έως το βράδυ της Πέμπτης, συνοδεία των ανδρών του κλιμακίου του «ελληνικού FBI», ενώ την επόμενη ημέρα θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η γυναίκα που διέμενε μόνιμα με την οικογένειά της τα τελευταία έξι με επτά χρόνια, στην περιοχή του Μπράιτον, συνελήφθη στον χώρο εργασίας της, σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ενημερώσει μέσω της συνηγόρου της τις ελληνικές αρχές ότι προτίθεται να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ωστόσο το διεθνές ένταλμα είχε ήδη ενεργοποιηθεί και οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της.

Από το αεροδρόμιο στα κρατητήρια

Η μεταφορά της 46χρονης στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Πέμπτης με επιβατική πτήση. Μετά την άφιξή της θα κρατηθεί στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, έως το πρωί της Παρασκευής, όταν και θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Στη συνέχεια, η κατηγορούμενη αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του εμπρησμού βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.