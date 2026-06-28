Ζόζεφιν: «Με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε»

Μια δήλωση που προκάλεσε ερωτήματα έκανε η Ζόζεφιν, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Νίνο. Η τραγουδίστρια, με εμφανή διάθεση για χιούμορ, πέταξε μια ατάκα που άφησε τους πάντες να αναρωτιούνται αν επρόκειτο για αστείο ή για μια αποκάλυψη.

«Έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε»

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η Ζόζεφιν αναφέρθηκε αρχικά στη σχέση της με τον γνωστό τραγουδιστή και στην πίστη της πως ορισμένα πράγματα στη ζωή είναι προδιαγεγραμμένα.

«Πιστεύω ότι είναι όλα γραμμένα και δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Αν είναι να είναι δύο άνθρωποι μαζί και υπάρχουν βάσεις... Πιστεύω στο "για πάντα", γιατί όχι;», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν αν σκέφτεται τον γάμο με τον Νίνο, εκείνη απάντησε γελώντας:

«Παιδιά, έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε».

Η τραγουδίστρια δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, αφήνοντας ανοιχτό το αν επρόκειτο για χιούμορ ή για μια δήλωση που ήθελε απλώς να αιφνιδιάσει.

«Αν μου έκανε πρόταση, θα έλεγα ναι»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ζόζεφιν μιλά για το ενδεχόμενο γάμου. Πριν από λίγες ημέρες, όταν είχε κάνει έκπληξη στον Νίνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Στην αγκαλιά του Φάνη», είχε ξεκαθαρίσει πως, αν εκείνος της έκανε πρόταση, η απάντησή της θα ήταν θετική.

«Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με καίει ο γάμος. Αν μου έκανε πρόταση γάμου, θα έλεγα "ναι"», είχε δηλώσει.

Η σχέση των δύο τραγουδιστών φαίνεται να εξελίσσεται όμορφα, με τους ίδιους να μην κρύβουν πλέον την ευτυχία τους, ενώ η τελευταία δήλωση της Ζόζεφιν κατάφερε να γίνει αμέσως θέμα συζήτησης στα social media.