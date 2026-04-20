100 χρόνια ΠΑΟΚ: 5+1 ομάδες που συμπληρώνουν φέτος έναν αιώνα ζωής

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε το 2026 με ένα φαντασμογορικό σόου από βεγγαλικά στο γήπεδο της Τούμπας. Οι Θεσσαλονικείς γιορτάζουν φέτος 100 χρόνια από την ίδρυση του «δικεφάλου του βορρά».

Η διοίκηση της ομάδας έχει υποσχεθεί στον κόσμο της ομάδας επιτυχίες, η ανυπομονησία στις τάξεις των οπαδών είναι μεγάλη και οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Όμως, ο ΠΑΟΚ δεν είναι η μόνη ομάδα που γιορτάζει φέτος 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Το 1926 ήταν ορόσημο για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μιας και τότε ιδρύθηκαν σύλλογοι, που κατέκτησαν τίτλους και έγραψαν τη δική τους ιστορία.

Ποιες ομάδες, λοιπόν, γιορτάζουν φέτος έναν αιώνα ζωής;

Η «πριγκίπισσα» του ιταλικού νότου, Νάπολι

Ήταν 1η Αυγούστου του 1926 όταν ο Ναπολιτάνος βιομήχανος Giorgio Ascarelli, υπέγραψε τη διακήρυξη της ίδρυσης της Associazione Calcio Napoli, η οποία έγινε γνωστή αργότερα ως Società Sportiva Calcio Napoli.

Στη Νάπολη υπήρχαν αρχικά δύο ομάδες, η Naples Foot-Ball & Cricket Club, που ιδρύθηκε το 1905 από τον Άγγλο ναυτικό William Poths και η Internazionale Napoli, που προέκυψε το 1911 μετά από διάσπαση της Naples FBC.

Τον Οκτώβριο του 1922 οι δύο ομάδες συγχωνεύτηκαν και ίδρυσαν από κοινού την FBC Internaples. Η νέα ομάδα υιοθέτησε το γαλάζιο χρώμα της πρώην Naples FBC, καθώς και το λευκό χρώμα της Internazionale, φορώντας γαλάζια φανέλα και λευκό σορτς.

Παρά το γεγονός πως η FBC Internaples μετονομάστηκε σε Associazione Calcio Napoli την 25η Αυγούστου 1926, στην πρωτεύουσα του ιταλικού νότου, θεωρείται πως η Νάπολι, η οποία αργότερα έφτασε μέχρι την κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου, ιδρύθηκε την 1η Αυγούστου του 1926.

Η ιταλική ομάδα έχει κατακτήσει συνολικά 4 πρωταθλήματα Ιταλίας, 1 Κύπελλο UEFA, 6 Κύπελλα Ιταλίας, 3 Σούπερ Καπ Ιταλίας και 1 πρωτάθλημα Β' εθνικής κατηγορίας. Έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο αντίστασης στην κυριαρχία των ομάδων από τον βορρά και φιλοξένησε για περισσότερα από 4 χρόνια τον θρυλικό Ντιέγκο Μαραντόνα.

Αγωνίζεται στο ιστορικό στάδιο «Σαν Πάολο», το οποίο έχει χωρητικότητα 54.726 θέσεις. Το 2020, μετά τον θάνατο του μυθικού Αργεντίνου, ο οποίος λατρεύτηκε σαν Θεός στην πόλη, το εμβληματικό γήπεδο μετονομάστηκε σε «Diego Armado Maradona Stadium».

Η Νάπολι γιορτάζει φέτος, έναν αιώνα ένδοξης ιστορίας και τα Μέσα του εξωτερικού μιλούν ήδη για τις ετοιμασίες των παθιασμένων οπαδών της, που σκοπεύουν να δημιουργήσουν μοναδική ατμόσφαιρα.

100 χρόνια ΑΠΟΕΛ

Το 2026 σηματοδοτεί την επέτειο 100 χρόνων από την ίδρυση της πιο επιτυχημένης ομάδας στην ιστορία του ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Ο λόγος για τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Όμιλο Ελλήνων Λευκωσίας, κατά κόσμον ΑΠΟΕΛ.

Ο ΑΠΟΕΛ ιδρύθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1926 κατόπιν πρωτοβουλίας του ισχυρού οικονομικού παράγοντα της εποχής, Γεωργίου Πούλια. Πριν την ίδρυση του ΑΠΟΕΛ, στη Λευκωσία υπήρχαν δύο ομάδες: η Ένωσις Νέων Τραστ και ο Ποδοσφαιρικός Σύνδεσμος Πανεργατικός.

Ο Γεώργιος Πούλιας υιοθέτησε την άποψη του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή του Τραστ, Διομήδη Συμεωνίδη, όσον αφορά την ίδρυση ένος συλλόγου, στον οποίο θα εγγράφονται αποκλειστικά Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι αθλητές της Κύπρου και πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη για να δρομολογήσει τις διαδικασίες.

Το νέο σωματείο ονομάστηκε Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας (Π.Ο.Ε.Λ.) και δύο χρόνια αργότερα (1928) άλλαξε την ονομασία του σε Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας (Α.Π.Ο.Ε.Λ.). Ο ΑΠΟΕΛ έχει κατακτήσει συνολικά 29 πρωταθλήματα, 21 Κύπελλα και 15 Σούπερ Καπ Κύπρου.

Αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το 1963, ενώ έχει συμμετάσχει και στο ελληνικό πρωτάθλημα, τη χρονιά 1973-1974. Είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, καθώς έχει κατακτήσει τα περισσότερα τρόπαια.

Φωτογραφία από τον αγώνα Α' Εθνικής ανάμεσα σε Ολυμπιακο και ΑΠΟΕΛ το 1973. Πηγή: Eurokinissi

Το 2011 έφτασε στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία της ιστορίας του, καθώς προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Champions League, από όπου και αποκλείστηκε μετά από διπλούς αγώνες εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Χρώματα της ομάδας είναι το μπλε, το οποίο συμβολίζει την ελληνική σημαία και το κίτρινο, το οποίο σχετίζεται με τη σημαία του βυζαντίου.

Ο ΑΠΟΕΛ αγωνίζεται στο γήπεδο «Γ.Σ.Π.» στη Λευκωσία, το οποίο έχει χωρητικότητα 22.859 θέσεων και θεωρείται η πιο δημοφιλής κυπριακή ομάδα στο εξωτερικό.

Το «διαμάντι» της Τοσκάνης

Η Associazione Calcio Fiorentina ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1926 από τον ευγενή Λουίτζι Ριντόλφι ντα Βερατσάνο κατόπιν συγχώνευσης των δύο ομάδων της Φλωρεντίας, CS Firenze και PG Libertas.

Η ίδρυση της Φιορεντίνα το 1926 συσχετίστηκε με την διαφύλαξη της ιστορικής παρακαταθήκης του «Calcio Storico Fiorentino», το οποίο ήταν ένα άθλημα που έπαιζαν στην Ιταλία από την εποχή της Αναγέννησης και αποτέλεσε πρωπομπός του ποδοσφαίρου, έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Η Φιορεντίνα κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα τη δεκαετία του 1950 (1955-56), στην οποία γνώρισε στιγμές δόξας. Είναι η πρώτη ιταλική ομάδα που έφτασε σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης (1956-1957) και αποτελεί την 5η ομάδα στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου με τις περισσότερες συμμετοχές στην Α' εθνική (Serie A).

Έχει κατακτήσει συνολικά 2 πρωταθλήματα, 6 Κύπελλα, 1 Σούπερ Καπ Ιταλίας, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων και 3 πρωταθλήματα Β' Εθνικής. Έχουν φορέσει τη φανέλα της ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης όπως ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα και ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, η μεταγραφή του οποίου στη Γιουβέντους αποτέλεσε αντικείμενο διαμάχης ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.

Το 2002 χρεοκώπησε και υποβιβάστηκε στην τέταρτη κατηγορία. Επανιδρύθηκε με το όνομα Associazione Calcio Fiorentina e Florentia Viola και το 2003, έπειτα από δικαστική διαμάχη της επετράπη να χρησιμοποιήσει εκ νέου το έμβλημα του ιστορικού συλλόγου, που ιδρύθηκε στην περιοχή το 1926.

Το 2006 τιμωρήθηκε από τις αρχές του ιταλικού ποδοσφαίρου για εμπλοκή στο σκάνδαλο χειραγωγημένων αγώνων «calciopolis», όμως το 2007 επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που έχει συμμετάσχει σε τελικό όλων των τεσσάρων διοργανώσεων της UEFA.

Αγωνίζεται στο θρυλικό γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι» στη Φλωρεντία, το οποίο έχει χωρητικότητα 43.147 θέσεων. Είναι γνωστή για το χαρακτηριστικό μωβ χρώμα στην εμφάνιση της ομάδας και έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πλέον καταξιωμένους συλλόγους στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Η Ρεάλ Οβιέδο επέστρεψε στη La Liga για να γιορτάσει έναν αιώνα ζωής

Η δραματική άνοδος της Ρεάλ Οβιέδο από τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου στα «μεγάλα σαλόνια» της La Liga μετά από 24 χρόνια συνέπεσε ιστορικά με μία μοναδική συγκυρία για το σύλλογο.

Η Ρεάλ Οβιέδο γιορτάζει φέτος 100 χρόνια ζωής και ο Σάντι Καθόρλα, ο φυσικός ηγέτης της ομάδας, ο οποίος επέστρεψε για να τη βοηθήσει να επιστρέψει στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, ήταν σαφής στις δηλώσεις του: «Είχα την τύχη να ζήσω σπουδαία πράγματα, να παίξω στην Εθνική Ισπανίας, σε σπουδαίους συλλόγους, να κατακτήσω τίτλους. Αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό. Το συναίσθημά μου για αυτό τον σύλλογο είναι μοναδικό. Από 9 ετών παίζω στην ακαδημία του, εδώ μεγάλωσα, εδώ είναι οι φίλοι και η οικογένειά μου. Θα είμαι Οβιεδίστας για όλη μου τη ζωή.»

Αυτό είναι η Ρεάλ Οβιέδο. Μία ιστορία ποδοσφαιρικής ταυτότητας και αθλητικής κουλτούρας στον ισπανικό βορρά. Ιδρύθηκε το 1926 μετά από συγχώνευση των Stadium Ovetense και Real Club Deportivo Oviedo από νεαρούς Ισπανούς, οι οποίοι είχαν μάθει το ποδόσφαιρο μετά από μήνες, που έζησαν και σπούδασαν στην Αγγλία.

Αποτελεί το «καμάρι» της πρωτεύουσας του Πριγκιπάτου των Αστουριών, στη βόρεια Ισπανία και είναι η 18η ομάδα στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου με τις περισσότερες συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία.

Η Ρεάλ Οβιέδο είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία του αθλήματος που έπαιξε ποδόσφαιρο με γρήγορο ρυθμό, ακριβείς εναλλαγές της μπάλας και πάσες με μία επαφή. Ήδη, από τη δεκαετία του 1930 εκμοντέρνισε το άθλημα, φέρνοντας νέες τακτικές καινοτομίες και εισαγάγοντας νέες μεθόδους επιθετικής ανάπτυξης.

Οι επιθετικοί της Οβιέδο τη δεκαετία του 1930 χαρακτηρίστηκαν «Delanteras Eléctricas (μτφ. Οι ηλεκτρικοί επιθετικοί)» και έσπασαν όλα τα ρεκόρ όσον αφορά τον αριθμό των γκολ που σκόραραν οι ομάδες μέχρι τότε. Με 174 γκολ σε 62 αγώνες πρωταθλήματος, η Οβιέδο έγραψε ιστορία, δείχνοντας στις υπόλοιπες ομάδες της Ισπανίας το δρόμο για το ποδόσφαιρο του μέλλοντος.

Αγωνίζεται στο γήπεδο «Κάρλος Ταρτιέρε», το οποίο πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή και πρόεδρο της ομάδας επί σειρά ετών και μπορεί να φιλοξενήσει 30.500 φιλάθλους. Μεγάλη της αντίπαλος είναι η Σπόρτινγκ Χιχόν, με τις δύο πόλεις να απέχουν μόλις 30 χιλιόμετρα.

100 χρόνια ένδοξης ιστορίας για τον Παναιτωλικό

Το ελληνικό ποδόσφαιρο φέτος δε γιορτάζει μόνο τον ένα αιώνα από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, αλλά και τα 100 χρόνια ζωής ακόμη δύο ιστορικών συλλόγων. Πρόκειται για τον Παναιτωλικό και τον Απόλλων Καλαμαριάς.

Ο Παναιτωλικός ιδρύθηκε στις 9 Μαρτίου του 1926 με στόχο να προσφέρει στους ανήλικους των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων τη δυνατότητα για εκγύμναση, αλλά και μόρφωση.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναιτωλικού δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 1930 και είναι ένας από τους πρώτους συλλόγους που αναγνώρισε επίσημα η ΕΠΟ. Τη σεζόν 1954-1955 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (τη σημερινή Super League).

Το 2011 επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία μετά από 33 χρόνια, στην οποία συμμετέχει αδιάκοπα εδώ και 11 χρόνια. Είναι γνωστός για το χαρακτηριστικό μπλε και κίτρινο χρώμα της φανέλας, αλλά και τη μορφή του θρυλικού βοσκού της αρχαιότητας Τίτορμου στο έμβλημα της ομάδας. Αγωνίζεται στο ιδιόκτητο γήπεδο της ομάδας, χωρητικότητας 7.500 θέσεων και βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας της Super League.

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει εις... διπλούν

Η επέτειος 100 χρόνων από την ίδρυση θρυλικών ποδοσφαιρικών ομάδων της Θεσσαλονίκης, βέβαια δεν περιορίζεται στον ΠΑΟΚ, αφού φέτος (2026) συμπληρώνεται ένας αιώνας από την ίδρυση του ιστορικού Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Το έμβλημα του Απόλλων Καλαμαριάς. Πηγή: mgskapollon.gr

Ο Απόλλων ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1926 από Πόντιους πρόσφυγες, κυρίως από την Τραπεζούντα και αποτελεί την ιστορική συνέχεια του Απόλλωνα Τραπεζούντας που ιδρύθηκε το 1910. Στο έμβλημα της ομάδας απεικονίζεται ο θεός της μουσικής Απόλλωνας, ο οποίος επιλέχθηκε καθώς στην αρχή, το σωματείο είχε ως στόχο τη διδασκαλία και τη διάδοση της παραδοσιακής ποντιακής μουσικής.

Ο χάρτης του Εύξεινου Πόντου. Πηγή: mgskapollon.gr

Τα χρώματα που διάλεξαν οι Πόντιοι πρόσφυγες που ίδρυσαν τον Απόλλωνα (κόκκινο και μαύρο) είναι συμβολικά και σχετίζονται με το αίμα των Ποντίων που δολοφονήθηκαν βίαια, αλλά και το πένθος για τους νεκρούς. Ο Απόλλων Καλαμαριάς συμμετείχε για πρώτη φορά στην Α' Εθνική το 1959 και τη δεκαετία του 1960 καθιερώθηκε στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η σύνθεση του Απόλλωνα Καλαμαριάς στον αγώνα εναντίον του ΠΑΟΚ το 1958. Πηγή: mgskapollon.gr

Ο Απόλλων Καλαμαριάς έμεινε στην ιστορία για τη διοικητική εμπλοκή του διάσημου καλλιτέχνη, Χάρρυ Κλυνν, αλλά και για τους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε τη δεκαετία του 1990. Πλέον, αγωνίζεται στη Γ' Εθνική κατηγορία και προσπαθεί να εξασφαλίσει την άνοδο στη Super League 2.