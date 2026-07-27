15 σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να είσαι άτομο υψηλής ευαισθησίας

Η υψηλή ευαισθησία είναι ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας που αφορά τον τρόπο με τον οποίο κάποιος επεξεργάζεται τα ερεθίσματα γύρω του. Δεν αποτελεί ψυχική διαταραχή ή ιατρική διάγνωση, αλλά μια διαφορετική μορφή αντίληψης και αντίδρασης στις εμπειρίες της καθημερινότητας. Η κλινική ψυχολόγος Δρ. Lalitaa Suglani, με έδρα το Μπέρμιγχαμ και συγγραφέας του βιβλίου «High-Functioning Anxiety: A 5-step Guide To Calming The Inner Panic and Thriving», έχει αναφερθεί εκτενώς στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό μέσα από το έργο της και τις δημοσιεύσεις της για θέματα ψυχικής υγείας.

Σε μία από τις αναρτήσεις της, η ειδικός παρουσίασε μια σειρά από ενδείξεις που μπορεί να εμφανίζουν τα άτομα υψηλής ευαισθησίας. Όπως εξηγεί, πρόκειται για ανθρώπους που συχνά παρατηρούν λεπτομέρειες τις οποίες άλλοι μπορεί να αγνοούν, επηρεάζονται περισσότερο από την ατμόσφαιρα ενός χώρου ή από τη διάθεση των γύρω τους και χρειάζονται χρόνο αποφόρτισης μετά από έντονες εμπειρίες.

Δες ποια είναι τα 15 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι ανήκεις στα άτομα υψηλής ευαισθησίας.