Αγγελούδης για τις επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: «Η Θεσσαλονίκη καταδικάζει χωρίς αστερίσκους»

«Οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος τριών συμπολιτών μας για τα πολιτικά τους πιστεύω είχαν σαν τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής», τόνισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης σε γραπτή του δήλωση για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

«Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου Κράτους Δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Η Θεσσαλονίκη, πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις, καταδικάζει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, χωρίς αστερίσκους. Στην Αφροδίτη και στον πατέρα της, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.», καταλήγει στη δήλωσή του ο Στέλιος Αγγελούδης.