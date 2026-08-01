Άγριο έγκλημα στο Βελιγράδι: 28χρονη Ρωσίδα βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα-Συνελήφθη 25χρονος Τούρκος

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στη Σερβία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς μια 28χρονη Ρωσίδα, η οποία αγνοούνταν εδώ και ημέρες, εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε κανάλι κοντά στο Βελιγράδι. Για τη δολοφονία της συνελήφθη ένας 25χρονος Τούρκος, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα.

Η σορός εντοπίστηκε σε κανάλι

Η σορός της 28χρονης βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης από κατοίκους κοντά σε κανάλι στην περιοχή Padinska Skela, μια αραιοκατοικημένη περιοχή στην απέναντι πλευρά του Δούναβη, έξω από το κέντρο του Βελιγραδίου.

Μετά την ιατροδικαστική εξέταση, οι Αρχές ταυτοποίησαν το θύμα ως τη Λιουντμίλα Τουρκόβα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν σταμάτησε να απαντά στα μηνύματα φίλων της. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνες που οδήγησαν τελικά στον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας, βασικός ύποπτος για τη δολοφονία είναι ένας 25χρονος Τούρκος υπήκοος, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου την ώρα που προσπαθούσε να εγκαταλείψει τη χώρα. Η ταυτότητά του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Πώς εκτιμούν οι Αρχές ότι έγινε το έγκλημα

Από την έως τώρα έρευνα προκύπτει ότι η 28χρονη φέρεται να δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιουλίου μέσα σε διαμέρισμα που είχε ενοικιαστεί στην περιοχή Μπόρτσα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις Αρχές, ο ύποπτος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα, να τη μετέφερε στο κανάλι Vizelj και να την εγκατέλειψε εκεί, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των εισαγγελικών αρχών της Σερβίας, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της δολοφονίας, σύμφωνα με το TASS.