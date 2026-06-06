Αιγαίο: Νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου και εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά

Νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών καταγράφηκαν το Σάββατο 6 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.



Συνολικά, στο Αιγαίο εισήλθαν εννέα τουρκικά αεροσκάφη, εκ των οποίων τέσσερα μαχητικά F-16 σε δύο σχηματισμούς, δύο αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ένα ελικόπτερο.



Από τα τουρκικά αεροσκάφη, τα δύο F-16 ήταν οπλισμένα, ενώ καταγράφηκαν συνολικά οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και εννέα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.



Ειδικότερα, οι παραβάσεις αποδίδονται σε δύο F-16, τρία UAV, δύο ATR-72 και ένα ελικόπτερο, ενώ οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προήλθαν από πέντε περιπτώσεις που αφορούσαν τα F-16 και τέσσερις τα ATR-72.



Κατά τη διάρκεια των τουρκικών κινήσεων σημειώθηκε μία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, με τα τουρκικά F-16 να είναι οπλισμένα.



Οι παραβάσεις και παραβιάσεις καταγράφηκαν στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.



Όπως επισημαίνεται από το ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική των Ενόπλων Δυνάμεων.