Νέες παραβάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε συνολικά τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) εντός του FIR Αθηνών τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το ΓΕΕΘΑ, η τουρκική δραστηριότητα περιλάμβανε έναν σχηματισμό δύο μαχητικών αεροσκαφών F-16, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), με το σύνολο των τουρκικών ιπτάμενων μέσων να ανέρχεται σε τέσσερα.



Από τα δύο F-16 του σχηματισμού, αμφότερα ήταν οπλισμένα. Καταγράφηκαν συνολικά τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, εκ των οποίων μία αποδόθηκε στον σχηματισμό των μαχητικών, μία στο UAV και δύο στο αεροσκάφος ATR-72.



Δεν σημειώθηκαν παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.), ενώ δεν καταγράφηκαν εμπλοκές μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών.



Όπως ανακοινώθηκε, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μέσα αεράμυνας σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.