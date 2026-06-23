Νέες παραβιάσεις και εμπλοκές με οπλισμένα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο

Νέες παραβιάσεις και παραβάσεις καταγράφηκαν στο Αιγαίο την Τρίτη 23 Ιουνίου, καθώς τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και αεροσκάφος ναυτικής εισήλθαν ξανά στο FIR Αθηνών και στον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Ειδικότερα, σημειώθηκαν δύο εμπλοκές μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, κατά τη διάρκεια της αναχαίτισης των τουρκικών F-16, τα οποία ήταν οπλισμένα. Οι εμπλοκές καταγράφηκαν στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας αναγνώρισης και αναχαίτισης που εφαρμόζει η Πολεμική Αεροπορία σε περιπτώσεις παραβιάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), συνολικά πέντε τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Αθηνών. Πρόκειται για έναν σχηματισμό δύο F-16, δύο UAV και ένα αεροσκάφος τύπου ATR-72.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

Σχηματισμοί: 1 (2 F-16)

Μεμονωμένα αεροσκάφη: 3 (2 UAV και 1 ATR-72)



Σύνολο αεροσκαφών: 5



Οπλισμένα αεροσκάφη: 2 F-16

Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. στο FIR Αθηνών: 7

1 από τα F-16



5 από τα UAV



1 από το ATR-72

Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου: 6

1 από τα F-16



5 από το ATR-72

Εμπλοκές: 2

Περιοχές δραστηριότητας:

Βορειοανατολικό Αιγαίο



Κεντρικό Αιγαίο



Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική.