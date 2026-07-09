Αναγκαστική προσγείωση F16 στη Ζάκυνθο μετά από βλάβη - Σώος ο πιλότος
Το αεροσκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη ενώ βρισκόταν στον αέρα.
Update: 14:36
Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό F16 στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε.
Το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που είναι αυτό της Ζακύνθου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο χειριστής του μαχητικού είναι καλά στην υγεία του.