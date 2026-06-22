Αιμίλιος Χειλάκης: «Έχω σταματήσει να θαυμάζω ηθοποιούς γιατί τους γνώρισα»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε για όλους εκείνους τους συναδέλφους του στο θέατρο που ενώ τους θαύμαζε ως παιδί, όταν τελικά τους γνώρισε και συνεργάστηκε μαζί του, τον απογοήτευσαν και τους αποκαθήλωσε. «Πρέπει να είσαι γενναίος και να μιλάς για τους ανθρώπους που θαυμάζεις και να μιλάς καθ’ υπερβολήν γι’ αυτό. Δεν μπορούμε να θαυμάσουμε χωρίς να υπερβάλλουμε. Λέμε Θεός ο Μέσι. Εντάξει είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, δεν είναι ο Θεός! Αν δεν θαυμάσεις καθ’ υπερβολήν είσαι ελαχίστως πως ανάπηρος, γιατί δεν μπορείς να θαυμάσεις λέγοντας ε, καλός είναι.

Όσο αρχίζεις να θαυμάζεις, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις τι θέλεις, τι επιθυμείς, ποιος είναι αυτός που τείνεις να γίνεις κι εσύ. Εγώ έχω θαυμάσει συναδέλφους, έχω θαυμάσει νέα παιδιά. Έχω θαυμάσει τον Γιάννη Μπέζο και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Δεν ντρέπομαι να το πω», είπε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Οι συμπεριφορές απογοητεύουν»

«Δεν θα πω ποιους θαύμαζα μικρός, γιατί τους γνώρισα αυτούς τους ηθοποιούς και έπαψα να τους θαυμάζω! Δεν έχω πάψει όμως να έχω την τάση να θαυμάζω, ακόμα και τη στιγμή που θα μου προδοθεί ο θαυμασμός! Δεν θα πω τα ονόματα, γιατί δεν έχει σημασία. Τους θαύμαζα απίστευτα, τους γνώρισα και έπαψα να τους θαυμάζω… Αλλά έχω περάσει κι από τα δύο στάδια: του άκρατου θαυμασμού και μετά της στιγμής που λες ω κι αυτός τελικά άνθρωπος είναι. Οι συμπεριφορές απογοητεύουν, οι συμπεριφορές οι οποίες είναι καταχρηστικές.

Το καταχρηστικό του σπουδαίου ανθρώπου είναι χειρότερο. Το βιώσαμε πολύ στο θέατρο και αποδείχτηκε. Το MeToo έβγαλε συμπεριφορές όχι μόνο αυτών που δικάζονται, αλλά και ανθρώπων που δεν μάθατε ποτέ, αλλά αποδείχτηκε ότι είχαν καταχρηστική συμπεριφορά».