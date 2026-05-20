Χειλάκης - Μαξίμου: «Ασχολούμαστε με σημαντικά πράγματα χωρίς να θεωρούμε ότι είμαστε κάτι σημαντικό»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου ήταν καλεσμένοι της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στο γεγονός πως δεν έχουν κοροϊδέψει ποτέ τον κόσμο, στο κακό θέατρο που είναι η πολιτική, αλλά και στους μεταξύ τους τσακωμούς. «Δεν σκέφτομαι και ποτέ δεν έχω σκεφτεί στη ζωή μου ότι είμαι κάτι τόσο σημαντικό που ο άλλος άνθρωπος θα μπει στη διαδικασία ή στην περιέργεια να προσπαθήσει να καταλάβει τι είναι αυτό το τόσο διαφορετικό.

Έχει συμβεί κάποιες φορές να περπατάμε στον δρόμο και να είναι μία κυρία ή ένας κύριος κάπου καθισμένα και να σε κοιτάξουν πάρα πολύ έντονα, σχεδόν κακοπροαίρετα. Εκείνη τη στιγμή αυτό με τρομάζει, με ταράζει πολύ. Αυτό έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και δεν έχει να κάνει σίγουρα σε καμία περίπτωση με εμένα ή με τον Αιμίλιο. Αλλά είναι κάτι το οποίο με ταράζει, γιατί με βάζει στη διαδικασία να σκεφτώ τι κρίμα που αυτός ο άνθρωπος ή η ενέργειά του ή αυτό που σκέφτεται δεν έχει κάτι τόσο σκοτεινό και μικρό και κακοπροαίρετο», είπε η Αθηνά Μαξίμου και ο Αιμίλιος Χειλάκης πρόσθεσε: «Το ζήτημα είναι ότι και οι δύο έχουμε ένα κοινό τόπο. Ασχολούμαστε με σημαντικά πράγματα χωρίς να θεωρούμε ότι εμείς είμαστε κάτι σημαντικό ή κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έχουμε τη σημαντικότητα των ανθρώπων που δεν λένε ψέματα».

«Η πολιτική είναι ένα κακό και φθηνό θέατρο»

«Κάποιοι πολιτικοί είναι πολύ κακοί θεατρίνοι», παραδέχτηκε ο Χειλάκης και η Μαξίμου σχολίασε: «Οι πολιτικοί είναι μέρος της κοινωνίας, είναι πολίτες που αποφασίζουν να βγουν μπροστά και να ασχοληθούν ή να λύσουν τα κοινά προβλήματα. Είναι καθρέφτες φυσικά και αυτοί καθρεφτίζουν εμάς, γιατί εμείς τους ψηφίζουμε, εμείς τους θέτουμε εκεί που είναι στους θεσμούς τους. Αλλά το θέμα είναι αν τελικά ασχολούνται με τα προβλήματα ή με τα δικά τους προβλήματα γιατί βλέπω μια περιαυτολόγηση γενικά. Τι έκανα εγώ, τι κάνει ο διπλανός πολιτικός, τι κάνει ο αντίπαλός μου, τι έκανε ο συνάδελφός μου και δεν βλέπω μια ανάγκη πραγματική να λύσουν τα προβλήματα του κοινού συνόλου. Είναι ένα κακό θέατρο, τέλος πάντων. Είμαι κακό και -ίσως θα τολμούσα να πω- και φθηνό θέατρο. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό».

Οι τσακωμοί

Ο Αιμίλιος αναφέρθηκε και στους τσακωμούς που έχουν οι δυο τους. «Τσακωνόμαστε δημιουργικά. Διαφωνούμε πολύ συχνά, σχεδόν δομικά, αλλά είναι πάντα δημιουργικό. Δηλαδή, το πιστεύω μου θα της το πω, θα μου το πει το πιστεύω της. Εμένα το μόνιμο μου είναι, ας εμένα σου πω ρε παιδί μου, γιατί αμέσως με το που ανοίξω το στόμα μου ξέρει τι θα πω. Μα δεν θα πω αυτό που νομίζεις, γιατί κάποια στιγμή μερικά πράγματα έρχονται εκείνη τη στιγμή. Στο μεταξύ, την ώρα που σκηνοθετώ δε, το κάνει αυτό. Άσε με να πω ρε παιδί μου τι θέλω. Όχι, όχι, δεν θα είναι καλό, μου λέει. Μην παντρευτείτε ποτέ!», είπε χαριτολογώντας με την ηθοποιό να προσθέτει: «Η μεγάλη διαφορά νομίζω στους τσακωμούς των ανθρώπων είναι μία. Τσακώνεσαι για να την πεις στον άλλον, να του πεις πώς είσαι έτσι, ή τσακώνεσαι γιατί θέλεις να του πεις κάτι δικό σου; Αυτό είναι μία τεράστια διαφορά. Εμείς, λοιπόν, όταν τσακωνόμαστε και ανεβάζουμε τις εντάσεις, τις φωνές μας κλπ, δεν έχουμε την πρόθεση να μειώσουμε ο ένας τον άλλο. Έχουμε την πρόθεση να σου πω κάτι που δεν αντέχω να μην σου το πω. Που είναι δικό μου, ενώ είτε είναι παράπονο, είτε είναι γκρίνια, είτε έχω γκώσει από κάτι το οποίο δεν μπορώ να ανταπεξέλθω».

Το ρουσφέτι

«Μία φορά έχω ζητήσει να με απολύσουν. Και μάλιστα αυτός που του το ζήτησα δεν το πίστευε. Μου λέει δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Ήθελα να με απολύσουν οπωσδήποτε, ήθελα να φύγω από εκεί που είμαι, από ένα κρατικό θέατρο. Λέω δεν πειράζει, το ξέρω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν αντέχω.

Με έναν τρόπο ποτέ δεν πιστέψαμε στο κράτος, το οποίο κράτος είμαστε εμείς οι ίδιοι. Άρα βρίζοντας το κράτος προσπαθεί κάποιος να βρει τρόπο πώς να κάνει τη δουλειά του, επειδή δεν εμπιστεύεται το κράτος. Αλλά αυτή είναι τεράστια παρεξήγηση, γιατί από εμάς τους πολίτες ξεκινάνε, από τον τρόπο που ψηφίζουμε, από τον τρόπο που ζητάμε αυτά τα ρουσφέτια που ζητάμε, και δεν μιλάω τώρα για περιπτώσεις υγείας που είναι κάτι ακραίο, και εκεί λες ΟΚ και θα κάνει ο άνθρωπος ό,τι μπορεί. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε», σχολίασε η Αθηνά Μαξίμου.

«Δεν έχω ζητήσει ρουσφέτι απ’ ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτι το οποίο παραδέχομαι, ειλικρινά. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα. Προσπαθείς το καλύτερο. Και ξέρω περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδωνι Γεωργιάδη άνθρωποι, οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακάλεσαν να κάνει κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θειά μου, οτιδήποτε. Και απ’ ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή», κατέληξε ο Αιμίλιος Χειλάκης.