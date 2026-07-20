Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο 16χρονη από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη η μητέρα της

Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε με παράνομη κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικο, οδηγώντας το παιδί στο νοσοκομείο με κίνδυνο της ζωής του.

Αυτή τη φορά αφορά μια 16χρονη ανήλικη στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης, όπου μετά από κατανάλωση αλκοόλ και αδιαθεσία μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του κοριτσιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις αρχές «Τις βραδινές ώρες χθες, συνελήφθη μία 48χρονη ημεδαπή για παράβαση του άρθρου 306 του Π.Κ «Έκθεση», από στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, η 16χρονη κόρη της ανωτέρω ημεδαπής, είχε μεταφερθεί μεσημβρινές ώρες χθες, για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, κατόπιν κατανάλωσης αλκοόλ στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης».