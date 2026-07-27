Σαλαμίνα: Στο νοσοκομείο 15χρονη μαθήτρια μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικα παιδιά, τα οποία καταλήγουν στο νοσοκομείο, παρά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας και τις συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Το πιο πρόσφατο σημειώθηκε γύρω στις 23.00 το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου στη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα μία 15χρονη να νοσηλεύεται -ευτυχώς εκτός κινδύνου- στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Η ανήλικη μαθήτρια, μαζί με την παρέα της, βρίσκονταν σε παραλιακό καφέ – μπαρ της Σαλαμίνας όπου φαίνεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση αρχικά στο κέντρο Υγείας στο νησιού.

Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να της παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» -πλέον για προληπτικούς λόγους και εξετάσεις.

Συλλήψεις μετά το περιστατικό

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το ΑΤ Σαλαμίνας και συνελήφθησαν ο 38χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης (σ.σ. νομοθεσία περί πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους και έκθεση σε κίνδυνο), όπως και ο πατέρας του ανήλικου κοριτσιού (σ.σ. αυτός για τη δεύτερη κατηγορία).