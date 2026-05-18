Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Η Τουρκία διεκδικεί ρόλο και επιρροή πέρα από τα σύνορά της

Σαφές μήνυμα ότι η Αθήνα θα τοποθετηθεί μόνο αφού εξετάσει το περιεχόμενο του τουρκικού νομοσχεδίου της «Γαλάζιας Πατρίδας» έστειλε η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, υπογραμμίζοντας πως σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα όπως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις «είναι παρακινδυνευμένο να πει κανείς οτιδήποτε χωρίς να έχει δει το κείμενο».

Όπως ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών», η ελληνική πλευρά θα αξιολογήσει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και, εφόσον κριθεί ότι θίγει ή απειλεί ελληνικές θέσεις, «η Ελλάδα θα αντιδράσει αναλόγως». Επικαλέστηκε μάλιστα και τη δημόσια τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι η χώρα «θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της».

Η υφυπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στη διάκριση ανάμεσα στις «διεκδικήσεις» και στα «δικαιώματα», επισημαίνοντας ότι «κανείς δεν περιμένει ότι η Τουρκία θα παραιτηθεί των διεκδικήσεών της, όπως ούτε η Ελλάδα παραιτείται των δικαιωμάτων της».

Η κ. Παπαδοπούλου παρατήρησε πως η πολιτική της Άγκυρας κινείται προς μια ευρύτερη στρατηγική άσκησης επιρροής σε πολλές περιοχές του πλανήτη κάνοντας αναφορά στη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Συρία και τη Λιβύη, στη ναυτική βάση στη Σομαλία, στον ρόλο της στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά και στις προσπάθειες διείσδυσης στα Βαλκάνια και σε αφρικανικές χώρες.

«Η Τουρκία δείχνει έτοιμη να ασκήσει πολιτική πολύ ευρύτερη από τον γεωγραφικό χώρο που καλύπτει η ίδια η χώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για τις σχέσεις Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υφυπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Ελλάδα διαχρονικά στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας, τονίζοντας όμως ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πώς αντιλαμβάνεται η ίδια η Τουρκία τη σχέση της με την Ευρώπη απορρίπτοντας τη «λογική» της σχέσης ειδικού καθεστώτος.

Όπως εξήγησε, η ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια προϋποθέτει συμμετοχή σε ένα σύνολο κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών, όπου ακόμη και οι μεγαλύτερες χώρες λειτουργούν επί ίσοις όροις με τα μικρότερα κράτη-μέλη.

«Μια ευρωπαϊκή Τουρκία, που θα σέβεται τις αξίες, τον τρόπο λειτουργίας και τη λογική συνεννόησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν ό,τι καλύτερο για την Ελλάδα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε βάθος χρόνου», υπογράμμισε, σπεύδοντας πάντως να σημειώσει ότι «είμαστε ακόμη πολύ μακριά από αυτό το σημείο».