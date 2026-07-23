Ανδρέας Παρασκάκης: Πού είναι σήμερα ο νικητής του «Bar»;

Έχουν περάσει 24 χρόνια από τότε που το «Bar» ξεκινούσε στο MEGA και έφερνε στους δέκτες μας μια σειρά από προσωπικότητες με τις οποίες το κοινό ταυτίστηκε και αγάπησε.

Ο Λορέντζο Καριέρε, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ήταν ένας από αυτούς, μαζί με τον Γιώργο Ελεύθερα που έκαναν και το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», καθώς επίσης και ο πλακατζής και σωματαράς, Ανδρέας Παρασκάκης, που ήταν και ο νικητής του παιχνιδιού!

Αν αναρωτιέστε πως είναι σήμερα ο Κρητικός, σας λέμε πως είναι ακριβώς ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει καθόλου ούτε σαν χαρακτήρας, είναι πάντα το ίδιο χαμογελαστό παιδί που γνωρίσαμε τόσα χρόνια πριν στο «Bar».

Ο πρώην παίκτης συνεχίζει να ασχολείται με την τουριστική επιχείρηση που έχει η οικογένειά του στην Κρήτη και όταν φεύγουν και οι τελευταίοι τουρίστες, εκεί κοντά στον Νοέμβριο, ξεκινούν οι δικές του διακοπές.

«Δεν μου επιτρέπει το επάγγελμά μου να αλλάξω, γιατί οι ξένοι τουρίστες όταν επιστρέφουν θέλουν να με βλέπουν ίδιο και εμένα και τον Μιχάλη τον αδερφό μου», είχε πει σε συνέντευξή του στο «The 2night show» και είχε παραδεχτεί στον Γρηγόρη Αρναούτογλου πως μετάνιωσε που δεν συνέχισε την πορεία του στην τηλεόραση, όχι όμως και για τη συμμετοχή του στο «Bar». «Δεν μετάνιωσα ποτέ για το παιχνίδι, θα πλήρωνα να ξαναπάω, όχι για να κερδίσω το έπαθλο, ήταν το φυσικό μου περιβάλλον. Ακόμα και στο Survivor θα πήγαινα. Είχα κάνει διάφορες δουλειές στην τηλεόραση και έφυγα, αλλά το μετάνιωσα. Μετάνιωσα που μου είχες πει να έρθω να έχω μια στήλη στον Όμορφο Κόσμο, αλλά δεν δέχτηκα».

Ο Παρασκάκης λατρεύει να ταξιδεύει στο εξωτερικό, με φίλους, αλλά και με την οικογένειά του, ενώ πολύ συχνά πηγαίνει να δει τα παιχνίδια της αγαπημένης του ομάδας, της ΑΕΚ. Το 2023 μάλιστα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα είχε συναντήσει και τον πρώην συμπαίκτη του στο ριάλιτι, τον Γιώργο Ελεύθερα και είχαν θυμηθεί τα παλιά.