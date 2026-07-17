Λορέντζο Καριέρε - Έλενα Κατραβά: Ένας μεγάλος έρωτας που κράτησε ως το τέλος

Δεν είναι όλες οι σχέσεις της showbiz αληθινές και καθαρές, όμως αυτή που έχτισαν ο Λορέντζο Καριέρε με την Έλενα Κατραβά ήταν τόσο αυθεντική και μοναδική όσο λίγες γι’ αυτό και κράτησε μέχρι το τέλος.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2002 στο backstage του ριάλιτι «Bar», που ήταν η πρώτη απόπειρα του MEGA να μπει σε αυτή την τυπολογία προγράμματος, μια απόπειρα που δεν στέφθηκε με τόσο επιτυχία.

Η Έλενα Κατραβά ήταν τότε στέλεχος του καναλιού και ήταν υπεύθυνη για τη διαμόρφωση του ψυχαγωγικού προγράμματος. Μόλις γνωρίστηκαν υπήρξε μια σπίθα, μια αμοιβαία συμπάθεια. Είδε ο ένας στον άλλον αυτό το κάτι που σε κάνει να θες να βλέπεις τον άλλον συνέχεια, να τον έχεις στη ζωή σου. Πολύ σύντομα οι δυο τους έγιναν ζευγάρι και παντρεύτηκαν μερικά χρόνια αργότερα, σχεδόν μυστικά και αθόρυβα.

Όσο ο Λορέντζο ήταν μέσα στο παιχνίδι είχε δείξει στοιχεία του χαρακτήρα του που άρεσαν στην Έλενα, ενώ στον κόσμο είχε δείξει την αγάπη του για τη μουσική. Μαζί με τον Γιάννη Ελεύθερα έγραψαν το «Φίλοι για πάντα», ένα κομμάτι που έμελλε να τους συντροφεύει για πάντα, αφού έτσι ονομάστηκε και η μπάντα τους. Λίγο αργότερα έκαναν και τη μεγάλη τους επιτυχία «Ταινία φαντασίας», ένα τραγούδι που έγινε classic και ακούγεται μέχρι σήμερα…

Power couple

Η Κατραβά ήταν πάντα στο πλευρό του για να τον στηρίζει στη μουσική του, να τον συμβουλεύει, να του ανοίγει πόρτες. Όμως και ο Καριέρε ήταν δίπλα της και τη βοηθούσε στα τηλεοπτικά της project. Μάλιστα δική του ήταν η ιδέα το πρωινάδικο της Ντορέττας Παπαδημητρίου -που μεταδόθηκε, το 2015-2106, τη σεζόν που έκλεισε το κανάλι- να ονομαστεί «Καλημερούδια».

Οι δυο τους ήταν ένα power couple στον χώρο της showbiz που όμως δεν εκμεταλλεύτηκαν ποτέ τις γνωριμίες τους για να βγαίνουν μπροστά. Κρατούσαν πάντα χαμηλό προφίλ και δεν ήθελαν να προκαλούν με την προσωπική τους ζωή.

Θα έλεγε κανείς πως η Κατραβά άλλαξε εντελώς τη ρότα ζωής του Καριέρε, αφού εκείνος δεν πίστευε στον γάμο και δήλωνε πως δεν ήθελε να παντρευτεί. «Η Έλενα είναι η γυναίκα μου... η γυναίκα της ζωής μου», είχε πει σε συνέντευξή του.

Από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές τους ήταν όταν ήρθαν στον κόσμο τα δυο τους παιδιά, ο Αλεσάντρο (2010) και ο Ρομπέρτο (2012).

φωτογραφία NDP

Η Έλενα ίσως ήταν και ο άνθρωπος που προσπάθησε κάπως να μαλακώσει την καρδιά του Λορέντζο σε σχέση με τη μητέρα του, τη Ματούλα, με την οποία είχαν αποξενωθεί για πολλά χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2023 που η Ματούλα έφυγε από τη ζωή, το ζευγάρι ήταν εκεί, μαζί κατά τη διαδικασία της αποτέφρωσης στη Ριτσώνα.

Πριν από μερικούς μήνες ο Λορέντζο κλήθηκε να δώσει μια μεγάλη μάχη για να κερδίσει τη ζωή. Η Έλενα ήταν δίπλα του καθόλη τη διάρκεια αυτής της άνισης δοκιμασίας, στάθηκε βράχος πλάι του και του κρατούσε το χέρι μέχρι το τέλος. Μαζί στα εύκολα, μαζί και στα δύσκολα. Έτσι δεν είναι οι μεγάλοι έρωτες;