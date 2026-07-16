Λορέντζο Καριέρε: Το Σάββατο, στο Παλαιό Ψυχικό, το τελευταίο αντίο

Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία μόλις 51 ετών σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και τους φίλους του.

φωτογραφία Instagram

Ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, κοινοποίησε στον λογαριασμό του στο Instagram τις λεπτομέρειες της κηδείας του γράφοντας: «Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό».

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατος του Λορέντζο, οι φίλοι του τον αποχαιρετούν με ραγισμένη καρδιά και με όμορφα λόγια για έναν άνθρωπο που πάλεψε τόσο πολύ στη ζωή του για να καταφέρει να αποκτήσει αυτά που άλλοι θεωρούν δεδομένα.