«Βράχος των βράχων η Έλενα Κατραβά»: Συγκινεί ο κουμπάρος του Λορέντζο Καριέρε

Βαθιά συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Λορέντζο Καριέρε, με συγγενείς και φίλους να τον αποχαιρετούν μέσα από συγκινητικά μηνύματα για τη ζωή, την πορεία και την οικογένεια που δημιούργησε.

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι «Bar» του MEGA έφυγε από τη ζωή έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες, αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του, Έλενα Κατραβά, και τους δύο γιους τους.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο στενός φίλος και κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, περιέγραψε τον Λορέντζο Καριέρε ως έναν άνθρωπο που κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της ζωής και να δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια.

«Ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος, εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες τις φουρτούνες της ζωής σου να τις τιθασεύσεις και να ημερέψεις τους δαίμονές σου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύζυγό του, Έλενα Κατραβά, την οποία χαρακτήρισε «βράχο των βράχων», αποκαλύπτοντας παράλληλα δύο συγκλονιστικές στιγμές από τις τελευταίες ημέρες.

«Μόνο σήμερα το πρωί που μου είπε εκείνο το "άλλα σχέδια είχαμε", έγινα χίλια κομμάτια. Και χθες, όταν τη ρώτησα αν χρειάζεται κάτι, μου απάντησε: "Ένα θαύμα..."», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Ποιος ήταν ο Λορέντζο Καριέρε

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρύτερα γνωστός το 2002 μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές ριάλιτι «Bar» του MEGA, ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά προγράμματα της εποχής.

Πριν από την τηλεοπτική του πορεία είχε εργαστεί ως μοντέλο, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη μουσική, δημιουργώντας μαζί με τον συμπαίκτη του, Γιώργο Ελευθέρα, το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε ιταλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, Ρομπέρτο Καριέρε. Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον 16χρονο Αλεσάντρο και τον 14χρονο Ρομπέρτο, που πήρε το όνομα του παππού του.

Μητέρα του ήταν η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ματούλα (Διαμάντω Κουτροπούλου), μία από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες της ελληνικής showbiz.

Η Ματούλα είχε παντρευτεί τον επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε το 1974 και έναν χρόνο αργότερα γεννήθηκε ο Λορέντζο. Ο γάμος τους δεν κράτησε, ενώ ο Ρομπέρτο Καριέρε απέκτησε αργότερα νέα οικογένεια με τη Μαριαλένα Οικονομίδου. Ο ίδιος έφυγε από τη ζωή το 2015, σε ηλικία 70 ετών.

Κατά καιρούς είχαν γίνει γνωστές οι περίοδοι έντασης και αποξένωσης στις σχέσεις του Λορέντζο με τη μητέρα του, γεγονός που είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα.

Λίγο πριν από τον θάνατό της, το 2023, η Ματούλα είχε μιλήσει σε τηλεοπτική συνέντευξή της για τη ζωή της, την καλλιτεχνική της πορεία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, την περίοδο που βρέθηκε στη φυλακή και την απεξάρτησή της από τα ναρκωτικά, ενώ είχε αναφερθεί με συγκίνηση στον Ανδρέα Μπάρκουλη και στην αγάπη της για τον Τόλη Βοσκόπουλο.