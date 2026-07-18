Συγκλονίζει ο γιος του Λορέντζο Καριέρε: «Μπαμπά μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

Ράγισαν καρδιές στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό όταν ο γιος του Λορέντζο Καριέρε, Ρομπέρτο, εκφώνησε έναν από τους επικήδειους κάνοντας τους πάντες να ξεσπάσουν σε λυγμούς. «Μπαμπά μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου και θα με βασανίσεις», είπε μεταξύ άλλων ο γιος του που καθόλη της διάρκειας της νεκρώσιμης ακολουθίας καθόταν πλάι στη μητέρα του, Έλενα Κατραβά, και στον αδερφό του, Αλεσάντρο.

Δίπλα τους βρίσκονταν οι κουμπάροι τους, Γιάννης Κουτράκης και ο Τζόνι, ο παιδικός φίλος του Λορέντζο, από τότε που ήταν 8 χρόνων. «Κουμπάρε ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες τις φουρτούνες της ζωής σου να τις τιθασεύσεις και να ημερέψεις τους δαίμονές που σε κυκλώνανε από την κούνια σου. Κατάφερες να βρεις τη γυναίκα της ζωής σου, την αγαπημένη σου Έλενα, και μαζί να κάνετε μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, αυτό δηλαδή που μόνο εσύ ήξερες πόσο πολύ είχες στερηθεί και πόσο πολύ αποζητούσες. Φέρατε στον κόσμο δύο υπέροχα παιδιά που σας λατρεύουν και τα μεγαλώσατε με όλη σας την αγάπη και την τρυφερότητα. Η Έλενα στάθηκε βράχος των βράχων αγόρι μου. Όταν τη ρώτησα αν χρειάζεται κάτι μου απάντησε ένα θαύμα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κουτράκης κάνοντας την Κατραβά να ξεσπάσει σε δάκρυα.

φωτογραφία Γιάννης Κέμμος

Κοντά στην οικογένεια και τους κουμπάρους ήταν και τα ετεροθαλή αδέρφια του Λορέντζο, η Λιάνα και ο Τζόρτζιο Καριέρε, όλοι μαζί μια αγκαλιά.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε από δύο ιερείς, ενώ υπήρχε και μουσικό σύνολο, κάτι που συνηθίζεται στις κηδείες των Καθολικών. Πάνω στο φέρετρο δέσποζε η φωτογραφία του Λορέντζο με μια κιθάρα!

Η Έλενα Κατραβά, φανερά αδυνατισμένη και καταβεβλημένη, μιλούσε με όλο τον κόσμο και έπεφτε στην αγκαλιά όλων των φίλων που πήγαν για να τη συλλυπηθούν. Όλοι μιλούσαν για Λορέντζο, για τη μουσική του και το μεγάλο του όνειρο να γίνει ένας καλός οικογενειάρχης, όνειρο που κατάφερε να πραγματοποιήσει, έστω κι αν αυτό κράτησε για λίγο…

φωτογραφία Γιάννης Κέμμος

Αμέσως μετά το τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας η αυτοκινητοπομπή κατευθύνεται προς τη Ριτσώνα όπου θα γίνει η αποτέφρωση του Λορέντζο.