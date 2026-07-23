Γιώργος Ελεύθερας: Δεν ξεχνά τον Λορέντζο - Το νέο βίντεο που ανάρτησε

Βουτιά στο παρελθόν έκανε ο Γιώργος Ελεύθερας όταν στον λογαριασμό του στο Instagram μοιράστηκε ένα βίντεο με στιγμές που είχε με τον Λορέντζο Καριέρε από το ριάλιτι «Bar» που παιζόταν στο MEGA.

Στο βίντεο βλέπουμε τα δύο παιδιά, σε πολύ νεαρή ηλικία, να χορεύουν και να τραγουδούν ανέμελα κρατώντας στα χέρια -αντί για μικρόφωνα- δύο σάντουιτς!

Λορέντζο και Γιώργος γνωρίστηκαν στο παιχνίδι που μεταδόθηκε το 2002 με παρουσιαστή τον Μίλτο Μακρίδη. Σε σχέση με το «Big Brother» οι παίκτες - συγκάτοικοι εργάζονταν σε ένα μπαρ στον Πειραιά κοντά στο σπίτι όπου διέμεναν. Ο κόσμος μπορούσε να πάει να τους δει από κοντά και όλο αυτό δημιουργούσε ίντριγκα καθώς έτσι οι παίκτες μάθαιναν τι έλεγαν για εκείνους οι συμπαίκτες τους πίσω από την πλάτη τους.

Ο Ελεύθερας και ο Καριέρε είχαν ξεχωρίσει για το χιούμορ τους και για το γεγονός πως δεν έμπλεκαν σε ίντργικες και κόντρες. Αμέσως μετά το παιχνίδι οι δύο μουσικοί μαζί με τον αδερφό του Ελεύθερα, τον Νίκο, δημιούργησαν το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα» που μας χάρισε τη μεγάλη επιτυχία «Ταινία φαντασίας» που ακούγεται μέχρι σήμερα. Κάποια στιγμή οι δρόμοι τους χώρισαν, όμως παρέμειναν φίλοι…