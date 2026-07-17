Λιάνα Καριέρε για Λορέντζο: «Αδερφούλη μας λατρεμένε, δεν υπάρχουν λόγια»

Η Λιάνα Καριέρε Οικονομίδου έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για να αποχαιρετήσει τον ετεροθαλή αδερφό της Λορέντζο, που έφυγε από τη ζωή έχοντας παλέψει σκληρά… Ήταν μόλις 51 χρόνων.

«Αδερφούλη μας λατρεμένε. Δεν υπάρχουν λόγια. Σε αγαπάμε αφάνταστα πολύ! Καλή αντάμωση Λορεντζίνο μου», έγραψε στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας μια παλιά φωτογραφία του αδερφού της, που εκείνος μοιράζει όπως ακριβώς τον γνωρίσαμε οι περισσότεροι.

Ο Λορέντζο ήρθε στον κόσμο από τον γάμο της Ματούλας και του επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε. Μετά τον χωρισμό τους εκείνος δημιούργησε μια καινούρια οικογένεια με τη Μαριαλένα Οικονομίδου, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τη Λιάνα και τον Τζόρτζιο.