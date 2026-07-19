Ανοιχτά τα καταστήματα την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων - Τι περιμένει η αγορά

Ανοιχτά είναι σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, καθώς πρόκειται για την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, με τους εμπόρους να ευελπιστούν σε αυξημένη κίνηση παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας

Η λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων είναι προαιρετική, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται από τις κατά τόπους εμπορικές ενώσεις και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Έτσι, τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν έως τις 18:00, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες εμπορικές αλυσίδες εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι πρώτες ημέρες των θερινών εκπτώσεων καταγράφουν διαχρονικά αυξημένη εμπορική κίνηση, ενώ η πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου αποτελεί μια επιπλέον ευκαιρία για την προσέλκυση καταναλωτών.

Οι έμποροι εκφράζουν την αισιοδοξία ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα συμβάλει στην ενίσχυση των πωλήσεων.

Ο καύσωνας επηρεάζει την κίνηση

Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, καθώς εκτιμούν ότι η εμπορική κίνηση θα επηρεαστεί τόσο από την τουριστική επισκεψιμότητα όσο και από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Όπως επισημαίνουν, ο καύσωνας ενδέχεται να περιορίσει την προσέλευση των καταναλωτών τις μεσημβρινές ώρες, με τη μεγαλύτερη κινητικότητα να αναμένεται το πρωί και αργά το απόγευμα.