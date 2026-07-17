Θερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή - Ποιο είναι το ωράριο

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου, στο πλαίσιο της προαιρετικής λειτουργίας της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, δίνοντας στους καταναλωτές μια επιπλέον ευκαιρία για τις αγορές τους.

Η μεγαλύτερη εκπτωτική περίοδος του καλοκαιριού ξεκίνησε την Δευτέρα 13 Ιουλίου, με τις θερινές εκπτώσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη στα εμπορικά καταστήματα και να διαρκούν έως και τις 31 Αυγούστου.

Οι έμποροι προσδοκούν σε ενίσχυση της κίνησης στην αγορά, ωστόσο οι εκτιμήσεις παραμένουν συγκρατημένες, καθώς οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι αγοραστές εμφανίζονται πλέον πιο προσεκτικοί, προχωρώντας κυρίως σε στοχευμένες και προγραμματισμένες αγορές.

Η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου είναι προαιρετική και εναπόκειται στην επιλογή κάθε επιχείρησης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται να μην εστιάζουν μόνο στο ποσοστό της έκπτωσης, αλλά κυρίως στην τελική τιμή του προϊόντος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις όπου οι τιμές έχουν αυξηθεί τεχνητά πριν από την έναρξη των εκπτώσεων, ώστε στη συνέχεια να εμφανίζεται μεγαλύτερη μείωση. Για τον λόγο αυτό, η σύγκριση τιμών πριν από την αγορά θεωρείται απαραίτητη.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν τους πελάτες για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, οι καταναλωτές προστατεύονται από τη νομοθεσία και μπορούν να ζητήσουν, ανάλογα με την περίπτωση, επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις εκπτώσεις

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις ότι σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η προγενέστερη τιμή του προϊόντος.

Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία διατέθηκε το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024), η έκπτωση μπορεί να παρουσιάζεται:

ως ποσοστό (π.χ. «20% έκπτωση»),

ως συγκεκριμένο ποσό (π.χ. «10 ευρώ έκπτωση»),

με αναγραφή της νέας και της προηγούμενης τιμής (π.χ. «Τώρα 50 ευρώ – Πριν 100 ευρώ»),

ή με διαγραμμένη την προγενέστερη τιμή.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την αγορά

Οι 50 ημέρες των θερινών εκπτώσεων αποτελούν το βασικό «βαρόμετρο» για την πορεία του λιανεμπορίου μέχρι το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει την κατανάλωση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο συνολικός κύκλος εργασιών της φετινής εκπτωτικής περιόδου ενδέχεται να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση από 2% έως 5% σε σχέση με πέρυσι.

Τα μηνύματα από ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, τόνισε ότι οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν σημαντική ευκαιρία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα ενισχυθεί η αγοραστική κίνηση και θα στηριχθούν οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Όπως επισήμανε, βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της εκπτωτικής περιόδου είναι η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Από την πλευρά του, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) εκτιμά ότι, πέρα από την αύξηση του τζίρου, καθοριστικό στοιχείο θα είναι η ενίσχυση του πραγματικού όγκου των πωλήσεων. Όπως επισημαίνει, οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν για πολλές επιχειρήσεις ζήτημα βιωσιμότητας, ενώ η αυξημένη τουριστική κίνηση σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και δημοφιλείς προορισμούς μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ενίσχυσης της λιανικής αγοράς.

Το ΕΒΕΠ καλεί τους καταναλωτές να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς και να στηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις, εκτιμώντας ότι το μέσο ποσοστό των εκπτώσεων θα κινηθεί φέτος μεταξύ 35% και 50%. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να αναζητούν την καλύτερη τελική τιμή, περιορίζοντας τις αυθόρμητες αγορές, ενώ χαρακτηρίζει τις φετινές θερινές εκπτώσεις κρίσιμο τεστ για την πορεία του ελληνικού λιανεμπορίου στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.