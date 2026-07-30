«Άνοιξε» την καρδιά της η σύζυγος του Γιόβιτς - Πως άλλαξε η ΑΕΚ και η Ελλάδα την ζωή τους

Η Σοφία Μιλόσεβιτς άνοιξε την καρδιά της σε συνέντευξη σε σερβικό μέσο, μιλώντας για τη νέα ζωή της οικογένειάς της στην Αθήνα, την υποδοχή που έχουν γνωρίσει από τους Έλληνες, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο Λούκα Γιόβιτς στις θητείες του σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μίλαν.

Το γνωστό μοντέλο αποκάλυψε πως η μετακόμιση στην Ελλάδα άλλαξε την καθημερινότητά τους, καθώς ένιωσαν από την πρώτη στιγμή ευπρόσδεκτοι. Μάλιστα, περιέγραψε ένα περιστατικό που τη συγκίνησε ιδιαίτερα, όταν μία ηλικιωμένη γυναίκα, μαθαίνοντας ότι είναι Σέρβοι, τους πρόσφερε γλυκά για τα παιδιά τους ως ένδειξη φιλοξενίας και καλωσορίσματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον γιο τους, Αλεξέι, εξηγώντας πως ο Λούκα Γιόβιτς ανησυχούσε για το πώς θα αντιδρούσε στην αποχώρηση από το Μιλάνο. Τελικά, όμως, η προσαρμογή στην Αθήνα ήταν πολύ πιο εύκολη από ό,τι περίμεναν, με τον μικρό να αγαπά τόσο πολύ τη ζωή στην Ελλάδα ώστε να ζητά από τον πατέρα του να μείνουν μόνιμα στη χώρα.

Η Μιλόσεβιτς στάθηκε επίσης στην αγάπη που δείχνουν οι φίλοι της ΑΕΚ στον Σέρβο επιθετικό, τονίζοντας πως ο κόσμος στην Ελλάδα ζει με ένταση το ποδόσφαιρο και αναγνωρίζει συνεχώς τον σύζυγό της, κάνοντάς τον να αισθάνεται ξεχωριστός.

Παράλληλα, απέρριψε τα σχόλια που κατά καιρούς την ήθελαν να επηρεάζει τις μεταγραφικές αποφάσεις του Σέρβου φορ, τονίζοντας πως ο ίδιος ήταν πάντοτε εκείνος που αποφάσιζε για την καριέρα του, ενώ η δική της παρουσία περιοριζόταν αποκλειστικά στη στήριξή του.

Η ίδια εμφανίστηκε αισιόδοξη για τη συνέχεια της παρουσίας του στην ΑΕΚ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι στην Αθήνα έχει βρει ξανά την αυτοπεποίθηση και το κατάλληλο περιβάλλον για να παρουσιάσει τον καλύτερο εαυτό του, εκτιμώντας πως η κορυφαία σεζόν της καριέρας του βρίσκεται ακόμη μπροστά του.