Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Εκκινεί η διαδικασία της ακρόασης στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής των ανώτατων δικαστών και εισαγγελέων για την πλήρωση των θέσεων του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.



Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, οι ακροάσεις των υποψηφίων για το τιμόνι του ανωτάτου δικαστηρίου αρχίζουν το πρωί της Παρασκευής. Ειδικότερα, αύριο το πρωί θα περάσουν το κατώφλι της Διάσκεψης, οι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, νωρίς το μεσημέρι, οι υπόλοιποι αρεοπαγίτες.



Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή η διαδικασία θα επαναληφθεί με την ακρόαση των αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου προκειμένου να επιλεγεί ο νέος εισαγγελέας.



Υπενθυμίζεται πως η νυν πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, όπως και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας συνταξιοδοτούνται στο τέλος Ιουνίου.