Κάλπες στον Άρειο Πάγο: Προηγούνται Λυμπερόπουλος για πρόεδρος και Μπακέλας για εισαγγελέας

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Διεξήχθη η ψηφοφορία στα Ανώτατα Δικαστήρια την Τετάρτη (3/6) για την κάλυψη των θέσεων του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Πρώτος στην κάλπη για τον Πρόεδρο αναδείχθηκε ο νυν εκπρόσωπος τύπου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, που ακολουθείται από τη Χρυσούλα Πλατιά και τον Σωκράτη Πλαστήρα ενώ στην κάλπη του Εισαγγελέα ο Ευάγγελος Μπακέλας. Δεύτερος ο αδερφός του υπουργού δικαιοσύνης Βασίλης Φλωρίδης.

Αναλυτικότερα, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Αρείου ανέδειξε κατά σειρά ψήφων τους εξής:

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έλαβε 58, Σωκράτης Πλαστήρας 48, Χρυσούλα Πλατιά 51, Αλεξάνδρα Αποστολάκη 43, Παvαγιώτης Βεvιζελέας 40, Γεώργιoς Σχoιvoχωρίτης 39, Αικατερίνη Χονδρορίζου 35, Βαρβάρα Πάπαρη 19 και Μιχαήλ Αποστολάκης 4.

Στην ψηφοφορία για εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προηγούνται οι: