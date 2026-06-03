Ελλάδα Ανώτατο Δικαστήριο Άρειος Πάγος Εισαγγελέας

Κάλπες στον Άρειο Πάγο: Προηγούνται Λυμπερόπουλος για πρόεδρος και Μπακέλας για εισαγγελέας

Για τη θέση του Προέδρου ακολουθούν οι Πλατιά και Πλαστήρας ενώ στην κάλπη του Εισαγγελέα, δεύτερος έρχεται ο αδερφός του υπουργού δικαιοσύνης, Βασίλης Φλωρίδης.

Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος (αριστερά), Eurokinissi / Ο Ευάγγελος Μπακέλας (δεξιά), Intime
Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος (αριστερά), Eurokinissi / Ο Ευάγγελος Μπακέλας (δεξιά), Intime
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διεξήχθη η ψηφοφορία στα Ανώτατα Δικαστήρια την Τετάρτη (3/6) για την κάλυψη των θέσεων του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Πρώτος στην κάλπη για τον Πρόεδρο αναδείχθηκε ο νυν εκπρόσωπος τύπου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, που ακολουθείται από τη Χρυσούλα Πλατιά και τον Σωκράτη Πλαστήρα ενώ στην κάλπη του Εισαγγελέα ο Ευάγγελος Μπακέλας. Δεύτερος ο αδερφός του υπουργού δικαιοσύνης Βασίλης Φλωρίδης.

Αναλυτικότερα, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Αρείου ανέδειξε κατά σειρά ψήφων τους εξής:

  1. Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έλαβε 58,
  2. Σωκράτης Πλαστήρας 48,
  3. Χρυσούλα Πλατιά 51,
  4. Αλεξάνδρα Αποστολάκη 43,
  5. Παvαγιώτης Βεvιζελέας 40,
  6. Γεώργιoς Σχoιvoχωρίτης 39,
  7. Αικατερίνη Χονδρορίζου 35,
  8. Βαρβάρα Πάπαρη 19 και
  9. Μιχαήλ Αποστολάκης 4.

Στην ψηφοφορία για εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προηγούνται οι:

  1. Ευάγγελoς Μπακέλας έλαβε 70,
  2. Βασίλειος Φλωρίδης 62,
  3. Ευσταθία Καπαγιάννη 32,
  4. Δημήτριoς Μητρoυλιάς 29 και
  5. Μαρία Γκαvέ 26.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Ανώτατο Δικαστήριο Άρειος Πάγος Εισαγγελέας

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader