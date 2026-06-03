Κάλπες στον Άρειο Πάγο: Προηγούνται Λυμπερόπουλος για πρόεδρος και Μπακέλας για εισαγγελέας
Για τη θέση του Προέδρου ακολουθούν οι Πλατιά και Πλαστήρας ενώ στην κάλπη του Εισαγγελέα, δεύτερος έρχεται ο αδερφός του υπουργού δικαιοσύνης, Βασίλης Φλωρίδης.
Διεξήχθη η ψηφοφορία στα Ανώτατα Δικαστήρια την Τετάρτη (3/6) για την κάλυψη των θέσεων του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Πρώτος στην κάλπη για τον Πρόεδρο αναδείχθηκε ο νυν εκπρόσωπος τύπου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, που ακολουθείται από τη Χρυσούλα Πλατιά και τον Σωκράτη Πλαστήρα ενώ στην κάλπη του Εισαγγελέα ο Ευάγγελος Μπακέλας. Δεύτερος ο αδερφός του υπουργού δικαιοσύνης Βασίλης Φλωρίδης.
Αναλυτικότερα, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Αρείου ανέδειξε κατά σειρά ψήφων τους εξής:
- Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έλαβε 58,
- Σωκράτης Πλαστήρας 48,
- Χρυσούλα Πλατιά 51,
- Αλεξάνδρα Αποστολάκη 43,
- Παvαγιώτης Βεvιζελέας 40,
- Γεώργιoς Σχoιvoχωρίτης 39,
- Αικατερίνη Χονδρορίζου 35,
- Βαρβάρα Πάπαρη 19 και
- Μιχαήλ Αποστολάκης 4.
Στην ψηφοφορία για εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προηγούνται οι:
- Ευάγγελoς Μπακέλας έλαβε 70,
- Βασίλειος Φλωρίδης 62,
- Ευσταθία Καπαγιάννη 32,
- Δημήτριoς Μητρoυλιάς 29 και
- Μαρία Γκαvέ 26.