Αντώνης Ρέμος: Βόλτα στα Ματογιάννια της Μυκόνου μετά το χειρουργείο

Πριν λίγες εβδομάδες ο Αντώνης Ρέμος υποβήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και όπως είχε δηλώσει ο γιατρός του μέσα από μια ανάρτηση στο instagram «όλα πήγα κατ' ευχήν», ενώ η Υβόννη Μπόσνιακ είχε σπεύσει να σχολιάσει την ανάρτηση αυτή, ευχαριστώντας τον για όλα.

Ο τραγουδιστής θέλοντας να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί μετά από αυτή την περιπέτεια υγείας, επέλεξε το αγαπημένο του νησί, την Μύκονο. Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε να απολαμβάνει την βόλτα του με φίλους στα Ματογιάννια.

Θυμίζουμε ότι στις 23 Ιουλίου θα εμφανισθεί στο Nammos της Μυκόνου, ένα από τα hot spot του κυκλαδίτικου νησιού στο οποίο έχει εμφανισθεί ξανά και έχει χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές στους θαμώνες του.