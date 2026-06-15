LIFE Αντώνης Ρέμος Μουσική Showbiz

MAD VMA 2026: Dara και Αντώνης Ρέμος ετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά

Η νικήτρια της φετινής Eurovision και ο αγαπημένος καλλιτέχνης βρίσκονται σε φουλ ρυθμό προετοιμασίας για το σόου τους!

φωτογραφίες NDP
φωτογραφίες NDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Λίγες μέρες μας χωρίζουν από τη φετινή απονομή των Mad Video Music Awards 2026 και στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο επικρατεί ήδη πανικός προετοιμασιών. Όλοι οι καλλιτέχνες κάνουν πρόβες για τα act τους και η αδρεναλίνη έχει χτυπήσει κόκκινο!

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP

Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου νωρίς το απόγευμα έφτασαν στον χώρο η νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara, κατευθείαν από τη Βουλγαρία και ο Αντώνης Ρέμος, χαλαρός, ευδιάθετος και καφεδάτος. Το Tae Kwon Do γέμισε από τους ήχους του «Bangaranga» που έφερε για πρώτη φορά τη νίκη στη γειτονική χώρα.

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP

Τα MADVMA26 παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς. Μαζί του η Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Οι superhosts των φετινών βραβείων, που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια πριν και κατά τη διάρκεια της βραδιάς είναι η Konnie Metaxa, ο Dr. Chris, ο Γιώργος Ντάβος, η Marianna Grfld, η Uninthehype και η Αθηνά Κλήμη!

Στη φετινή διοργάνωση θα εμφανιστούν επίσης οι καλλιτέχνες: Θοδωρής Φέρρης, Marseaux, Ελένη Φουρέιρα, Ανδρομάχη, APON, Κατερίνα Λιόλιου, FY, Klavdia, Έλενα Παπαρίζου, Ρία Ελληνίδου, Akylas, Lila και Rack.

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