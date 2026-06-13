Απίστευτο: Οπαδός του Μεξικού σηκώθηκε από αμαξίδιο για να πανηγυρίσει το γκολ

Ακόμα δε ξεκίνησε το Μουντιάλ και ήδη μας χαρίζει όμορφες στιγμές. Ανάμεσα στα περιστατικά που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεχωρίζει ένα βίντεο από το εναρκτήριο παιχνίδι του Μεξικού με τη Νότια Αφρική στο Στάδιο Αζτέκα.

Όπως αναφέρει η Marca δύο φίλαθλοι φαίνεται πως επιστράτευσαν μια ιδιαίτερη μέθοδο για να βρεθούν στο γήπεδο και να ζήσουν από κοντά τη γιορτή του Μουντιάλ. Σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο ένας εξ αυτών εμφανίστηκε να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, έχοντας δίπλα του συνοδό, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για άτομα με αναπηρία.

Το συμβάν απαθανατίστηκε αμέσως και μάλιστα στο βίντεο ο οπαδός που κρατάει τη κάμερα λέει: «Θαύμα, περπατάει!».

Δείτε το βίντεο