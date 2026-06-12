Καναδάς - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-1: «Μοιρασιά» στο Τορόντο με λυτρωτή Λάριν για τους διοργανωτές

Το πρώτο παιχνίδι για τον οικοδεσπότη Καναδά είναι γεγονός καθώς αντιμετώπισε την Βοσνία/Ερζεγοβίνη στο γεμάτο «BMO Field» στο Τορόντο.

Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική, με τις δυο ομάδες να παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο και να ακούγονται οι δυο εθνικοί ύμνοι σε ένα κλίμα συγκίνησης.

Η αναμέτρηση

Οι Καναδοί ξεκίνησαν δυναμικά με την ώθηση του κόσμου και είχαν την κατοχή στα πρώτα λεπτά. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήταν για τους γηπεδούχους στο 17’ όταν η μπάλα στρώθηκε στον Ντέιβιντ μέσα στην μεγάλη περιοχή όμως το πλασέ του ήταν αδύναμο και μπλόκαρε εύκολα ο Βασίλ.

Το γκολ όμως ήρθε για τους Βόσνιους στο 21’, μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Λούκιτς μετά από κεφαλιά - πάσα του Κολάσινατς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκόρ για τους φιλοξενούμενους.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν πριν το ημίχρονο με κάποιες προσπάθειες από τον Ντέιβιντ και τον Ολουβασέγι χωρίς αποτέλεσμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Καναδοί μπήκαν δυναμικά και στο 54' είχαν τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Μετά από ωραία συνεργασία η μπάλα κατέληξε στον Λαριέα που πλάσαρε κέρδισε τον Βασίλ όμως ο Κολάσινατς με προβολή έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και εκτός εστίας.

Οι μάχες δυνατές, οι Βόσνιοι κάνανε σωστή διαχείριση και έδειχναν να κρατάν το αποτέλεσμα, όμως ήρθε ο νεοεισελθόντας Λάριν στο 80ο λεπτό και με ωραίο κοντρόλ στα όρια της περιοχής και όμορφο τελείωμα ισοφάρισε για τους Καναδούς.

Οι δυο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν το νικητήριο γκολ και έτσι στην πρώτη αγωνιστική μοιράστηκαν από έναν βαθμό, που βάσει της εικόνας του αγώνα φαίνεται και το δικαιότερο αποτέλεσμα.

Συνθέσεις:

Καναδάς: Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουγκερολς, Κορνέλιους, Λαριγέα, Μπιουκάναν(Αλί 61’), Κονέ, Εουστάκιο, Μίλαρ(Σάφελμπεργκ 61’), Ντέιβιντ(Πρόμις 61’), Ολουβασέι (Λάριν 76’)

Βοσνία/Ερζεγοβίνη: Βασίλ, Ντέντιτς, Κάτιτς, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς(Μπέρνιτς 84’), Μπαιρακτάρεβιτς(Σούντζιτς 74’), Μπάσιτς(Γκίγκοβιτς 62’), Ταχίροβιτς, Μέμιτς(Αλαιμπέγκοβιτς 74’), Ντεμίροβιτς, Λούκιτς(Μπάζνταρ 62’)