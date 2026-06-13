ΗΠΑ-Παραγουάη 4-1: «Σόου» της οικοδέσποινας στη πρεμιέρα της στο Μουντιάλ

Καταιγιστικές οι ΗΠΑ στην πρεμιέρα του Μουντιάλ! Η μία εκ των τριών οικοδεσποτών επικράτησε εύκολα της Παραγουάης με 4-1, πραγματοποιώντας ασύλληπτη εμφάνιση στο πρώτο μέρος, όπου «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι.

Με τον Μπαλογκάν να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση πετυχαίνοντας 2 γκολ(31', 45+5'), και τους Μπομπαντίγια(7') και Ρέινα(90+8), να συμπληρώνουν το «καρέ», οι ΗΠΑ μπήκαν με το δεξί στη διοργάνωση. Το γκολ για τη «τιμή των όπλων» της Παραγουάης πέτυχε ο Μαουρίτσιο(73'). Εξαιρετική εμφάνιση από τους Πούλισικ και Μακένι για την οικοδέσποινα.

Οι επιλογές των προπονητών

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο επέλεξε τον Φριζ κάτω από τα δοκάρια, τους Ρίτσαρντς, Ριμ και Φρίμαν τριάδα στα στόπερ και τους Ντεστ και Ρόμπινσον σε ρόλο μπακ - χαφ. Μακένι και Άνταμς ξεκίνησαν στη μεσαία γραμμή, Πούλισικ και Τίλμαν στα «φτερά» της επίθεσης, ενώ ο Μπαλογκάν στην κορυφή.

Ο Γκουστάβο Άλφαρο, ξεκίνησε με τον Γκιλ κάτω απ' τα δοκάρια, τους Κάσερες και Αλόνσο στα άκρα της άμυνας και δίδυμο στα στόπερ, τους Αλντερέτε και Γκόμες. Κούμπας και Μπομπαντίγια το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, Αλμιρόν και Γκόμες στα άκρα της επίθεσης, ενώ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Σανάμπρια, ο Ενσίσο.