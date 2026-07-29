Αποχαιρέτησε την Γκενκ ο Καρέτσας - Ο συμβολικός αριθμός στο συγκινητικό «αντίο»

Μετά τον Τζόλη, ένας ακόμα Έλληνας σταρ κάνει το μεγάλο βήμα αυτό το καλοκαίρι! Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αφήνει το Βέλγιο και τη Γκενκ, αφού η Ντόρτμουντ έσπασε τα ταμεία της για να τον κάνει δικό της!

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Bild», η συμφωνία προβλέπει πως η Γκενκ θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης 10%, ενώ το συνολικό ύψος της μεταγραφής θα φτάσει τα 32 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 30 εκατομμύρια αποτελούν το πάγιο ποσό και τα υπόλοιπα 2 εκατομμύρια συνδέονται με μπόνους επίτευξης στόχων.

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση της μετακίνησής του, ο Καρέτσας θέλησε να αποχαιρετήσει τη βελγική ομάδα και τους φιλάθλους της μέσω ενός συγκινητικού βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο νεαρός άσος ευχαρίστησε τη Γκενκ και όλους όσοι συνέβαλαν στην ποδοσφαιρική του εξέλιξη, από τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες μέχρι την καθιέρωσή του στην πρώτη ομάδα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ένα μενταγιόν που κρατούσε στα χέρια του, πάνω στο οποίο αναγραφόταν ο αριθμός «3600». Πρόκειται για τον ταχυδρομικό κώδικα της πόλης της Γκενκ, μια συμβολική κίνηση που φανερώνει τη βαθιά σχέση του με τον σύλλογο και τον τόπο όπου ξεκίνησε να χτίζει το όνομά του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.