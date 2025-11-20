Έρευνα «κόλαφος»: Μόνο τα κέρδη των πλουσίων της G20 θα έφταναν να εξαλείψουν τη φτώχεια

Μία αποκαλυπτική έρευνα εξηγεί πως μονάχα τα κέρδη των δισεκατομμυριούχων των 19 χωρών-μέλη της G20, θα ήταν υπεραρκετά για να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια φτώχεια και να βοηθήσει να ζήσουν με καλύτερες συνθήκες περίπου 3,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι.

Όπως επισημαίνεται σε ανάλυση που δίνει στη δημοσιότητα η ΜΚΟ Oxfam, η οργάνωση με έδρα τη Βρετανία παροτρύνει τη σύνοδο της G20, που διεξάγεται στη Νότια Αφρική στις 22-23 Νοεμβρίου, να καταπολεμήσει τις βαθύτατες κοινωνικές ανισότητες και ταυτόχρονα να ελαφρύνει το χρέος που υπονομεύει τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Πάνω σε αυτή τη βάση αναφέρεται πως οι δισεκατομμυριούχοι του διεθνούς φόρουμ εξασφάλισαν αθροιστικά 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024 ενώ είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται σε 15,6 τρισεκατομμύρια δολάρια (+16,5%), όπως τονίζεται στην ανάλυση η Oxfam.

«Το ετήσιο κόστος για να βγουν από την ανέχεια οι 3,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας ανέρχεται σε 1,65 τρισεκατομμύρια δολάρια», υπολογίζει.

Η πρόταση της Oxfam και οι κατηγορίες προς τις ΗΠΑ

Η Oxfam υιοθετεί στο πλαίσιο της G20 να ιδρυθεί μια διεθνής συμβουλευτική επιτροπή για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, κατ’ εικόνα της GIEC, της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή.

«Αν η νοτιοαφρικανική G20 δημιουργήσει νέα διεθνή συμβουλευτική επιτροπή για τις ανισότητες, θα πρόκειται για τεράστιο βήμα στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κρίσης των ανισοτήτων», σχολιάζει ο εκτελεστικός διευθυντής της, Αμίταμπ Μπεχάρ ενώ παράλληλα η οργάνωση καλεί οι πλούσιοι του κόσμου να «φορολογηθούν με δίκαιο τρόπο για να συμβάλουν να τερματιστεί η φτώχεια και να καταπολεμηθεί η απορρύθμιση του κλίματος».

Την ίδια ώρα, η Oxfam κατηγορεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία μποϊκοτάρει τη σύνοδο του Γιοχάνεσμπουργκ, πως εφαρμόζει «καταστροφικές πολιτικές - από τους απερίσκεπτους τελωνειακούς δασμούς ως τις αντιδραστικές φοροαπαλλαγές, περνώντας από τις δημοσιονομικές περικοπές - οι οποίες αυξάνουν τις ανισότητες».

Σημειώνεται, μάλιστα, πως η Νότια Αφρική ελπίζει ότι στη σύνοδο που φιλοξενεί, την πρώτη στην Αφρική, θα υπάρξει πρόοδος σε προβλήματα για τις αφρικανικές χώρες κι αυτές που ανήκουν στον λεγόμενο «παγκόσμιο νότο», προτού αναλάβουν την εναλλασσόμενη προεδρία της G20 οι ΗΠΑ το 2026.