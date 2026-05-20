Αττική: Συνεχίζεται το μυστήριο με την έντονη οσμή αερίου – Άγνωστη παραμένει η προέλευσή της

Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) σε πολλές περιοχές της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Το φαινόμενο καταγράφηκε σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, από τα νότια προάστια έως συνοικίες του κέντρου της Αθήνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί η πηγή του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, αλλά και σε σχετικές εγκαταστάσεις, δεν ανέδειξαν διαρροή ή κάποια άλλη τεχνική βλάβη. Παρ’ όλα αυτά, οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν τις αυτοψίες και τις διασταυρώσεις, καθώς αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί και πριν από περίπου έναν μήνα.

Εκτεταμένη κινητοποίηση μετά τις αναφορές πολιτών

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων άρχισε να δέχεται από τις 11:40 το πρωί δεκάδες αναφορές πολιτών για έντονη οσμή που θύμιζε υγραέριο σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν ελέγχους στα σημεία από όπου προέρχονταν οι κλήσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με πληροφορίες η Πυροσβεστική δέχτηκε πάνω από 300 κλήσεις.

Μαρτυρίες κατοίκων ανέφεραν ότι η οσμή ήταν ιδιαίτερα έντονη σε περιοχές όπως το Λαγονήσι, η Γλυφάδα, η Νέα Σμύρνη, η Καλλιθέα, ο Άγιος Δημήτριος και η Δραπετσώνα.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, ανέφερε ότι η δυσοσμία έγινε ιδιαίτερα αισθητή περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι, προκαλώντας άμεση ανησυχία. Όπως είπε, αποφασίστηκε η εκκένωση του Δημαρχείου, ενώ δόθηκαν οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες ώστε να κριθεί κατά περίπτωση αν απαιτείται και εκεί εκκένωση.

Την ίδια ώρα, σε αρκετές περιοχές δήμοι και τοπικές αρχές συνέστησαν στους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Τι έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει προκύψει ένδειξη διαρροής ή βλάβης στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου φυσικού αερίου.

Αντίστοιχα, από την Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Αττικής δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κάποιο τεχνικό πρόβλημα που να συνδέεται με το φαινόμενο.

Παράλληλα, έπειτα από επικοινωνία του υπουργείου με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, έγιναν έλεγχοι και σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να αναφερθεί κάποιο περιστατικό διαρροής.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου σημείωσε επίσης ότι, έπειτα από επικοινωνίες σε κυβερνητικό επίπεδο, του μεταφέρθηκε πως η οσμή δεν θεωρείται, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ότι οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν

Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, ολοκληρώθηκαν χθες στις 22:30 και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου ούτε υπήρξε οποιοδήποτε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου, Enaon EDA, αναφερόμενη στις κλήσεις που έλαβε χθες το Κέντρο της Άμεσης Επέμβασης της εταιρείας για οσμή στην ατμόσφαιρα σε περιοχές της Αττικής.

Όπως τονίζει η Enaon:

«Τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στις περιοχές της Αττικής από όπου προήλθαν μαζικές κλήσεις πολιτών, για τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους. Η εταιρεία ενίσχυσε τη δομή της Άμεσης Επέμβασης και κινητοποίησε ειδικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων.

Το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA έλαβε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Π. Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Βύρωνας.

Συνολικά, περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία της εταιρείας μετέβησαν στις προαναφερθείσες περιοχές για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, ενώ κινητοποιήθηκαν επιπλέον δύο οχήματα εξοπλισμένα με την τεχνολογία Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) του συστήματος Picarro Surveyor για επιπρόσθετους ελέγχους. Η τεχνολογία αυτή είναι έως και 1.000 φορές πιο αποδοτική όσον αφορά την ευαισθησία και την ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, επιτρέποντας ταχύτατη και αξιόπιστη ανίχνευση σε μεγάλες περιοχές ελέγχου.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».

Καμία ένδειξη αυξημένων ρύπων

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει ακόμη ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τους σταθερούς μετρητές, δεν έχει καταγραφεί αυξημένο φορτίο ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για εκτεταμένο περιβαλλοντικό επεισόδιο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως έχει ταυτοποιηθεί η αιτία της οσμής.

Σε επιφυλακή και το Λιμενικό

Το Λιμενικό Σώμα έχει τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, δίνοντας εντολή στα περιπολικά σκάφη να επιτηρούν με ιδιαίτερη προσοχή την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο σε θαλάσσιες οδούς διέλευσης πλοίων όσο και σε εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει καταγραφεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, ούτε εντοπίζεται ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να μπορεί να εξηγήσει τη δυσοσμία.

Παραμένει άγνωστη η αιτία

Παρά το εύρος των ελέγχων, η ακριβής προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια, είτε τεχνικής είτε περιβαλλοντικής φύσης.

Το γεγονός ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και πριν από περίπου έναν μήνα εντείνει τον προβληματισμό, με τις τοπικές κοινωνίες να ζητούν σαφείς απαντήσεις για την αιτία του φαινομένου και για το αν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.