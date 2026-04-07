Αυτή είναι η κόρη του Γκουαρντιόλα που τράβηξε τα βλέμματα στο παιχνίδι με την Λίβερπουλ

Το Σάββατο (4/4) η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχθηκε την Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του FA Cup. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα επικράτησε εύκολα με 4-0 και πέρασε εμφατικά στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Πέρα όμως του αγώνα και το χατ - τρικ του Χάαλαντ, τα βλέμματα τράβηξε η γυναικά που καθόταν διπλά στον προπονητή των γηπεδούχων, ο οποίος βρισκόταν στις κερκίδες εξαιτίας της τιμωρίας που του είχε επιβληθεί. Ο λόγος για την εντυπωσιακή κόρη του Γκουαρντιόλα, Μαρία που έκλεψε την παράσταση.

Η Μαρία είναι το μεγαλύτερο απο τα παιδιά του Ισπανού προπονητή, την οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγο του Κριστίνα Σέρα. Η παρουσία της στο πλευρό του πατέρα της επέφερε πολλές θετικές εντυπώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την στιγμή που έγινε αντιληπτή υπήρχαν αρκετοί που δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν: «Ξέρω ότι ήταν πέναλτι, αλλά δεν με νοιάζει, θέλω μόνο να βλέπω την κόρη του Πεπ. Ουάου!», «Η κόρη του Πεπ, πω πω έχω... μεγάλο πρόβλημα» ήταν κάποιες απο τις αντιδράσεις τους.

It’s every single emotion from Pep Guardiola as he watched alongside his daughter from the stands 🤯



The Manchester City boss saw his side demolish Liverpool but still saw room to improve.



Ποια είναι η Μαρία Γκουαρντιόλα

Η Ισπανίδα είναι ανερχόμενο αστέρι στο χώρο της μόδας, ενώ στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram έχει σχεδόν 900.000 ακόλουθους. Το 2021 είχε βρεθεί πάλι στο προσκήνιο όταν την είδαν να φιλιέται με τον πρώην μέσο της Τότεναμ, Ντέλε Άλι σε μπαρ στο Λονδίνο που ήταν και η αρχή για το σύντομο ειδύλλιο της με τον Άγγλο.

Η Μαρία Γκουαρδιόλα ασχολείται έντονα με τη μόδα και έχει σπουδάσει σχετικά το αντικείμενο στο Λονδίνο. Έγινε ευρύτερα γνωστή από εμφανίσεις δίπλα στον πατέρα της σε αγώνες της Μάντσεστερ Σίτι και συχνά απασχολεί τα media για το στιλ και την παρουσία της σε events. Ταξιδεύει συχνά και έχει έντονη lifestyle παρουσία.