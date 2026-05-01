Αυτοκτόνησε γιος Νορβηγών διπλωματών που πήρε 5 εκατομμύρια από τη διαθήκη του Έπσταϊν

Ο 25χρονος Edward Juul Rød-Larsen βρέθηκε νεκρός στο Όσλο την Τετάρτη, λίγες ημέρες μετά την έναρξη κοινής έρευνας για τους γονείς του σχετικά με τις φερόμενες σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Την είδηση μετέδωσε η νορβηγική εφημερίδα Verdens Gang.

🇳🇴 Edward Juul Rod-Larsen, 25, son of Norwegian diplomats linked to the Epstein case, has been found dead in Oslo



Norwegian authorities say the death is believed to be a suicide pic.twitter.com/IS13pZRuCj — Nordic Daily (@Nordic_Daily) May 1, 2026

Οι γονείς του, η διπλωμάτης Mona Juul και ο Terje Rød-Larsen, βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις νορβηγικές αρχές μετά από στοιχεία που προέκυψαν σε έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωση μέσω των δικηγόρων τους, αποδίδουν τον θάνατο του γιου τους εν μέρει στην έντονη δημοσιότητα και την πίεση που προκάλεσε η υπόθεση, κάνοντας λόγο για «μήνες δημόσιας έκθεσης» που επηρέασαν ολόκληρη την οικογένεια.

Οικονομικές διασυνδέσεις και αποκαλύψεις

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ο 25χρονος φέρεται να ήταν αποδέκτης κληρονομιάς ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Έπσταϊν, ενώ συνολικά τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρονται να είχαν οριστεί δικαιούχοι ποσού 10 εκατομμυρίων δολαρίων μετά τον θάνατό του το 2019.

Παράλληλα, ο πατέρας του είχε οριστεί εκτελεστής της διαθήκης του Έπσταϊν το 2017, αν και ο διορισμός αυτός αργότερα ανακλήθηκε.

Επισκέψεις στο ιδιωτικό νησί

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι η οικογένεια φέρεται να είχε επισκεφθεί το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, Little Saint James, το 2011, όταν ο Edward και η δίδυμη αδελφή του ήταν περίπου 10 ετών.

Σε σχετική επικοινωνία, ο Terje Rød-Larsen είχε χαρακτηρίσει την εμπειρία «μοναδική», εκφράζοντας θετικά σχόλια για τη φιλοξενία.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που οι νορβηγικές και γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει κοινή έρευνα για πιθανή διαφθορά που αφορά το ζευγάρι, αναφέρει η New York Post.

Η Mona Juul παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο από τη θέση της πρέσβειρας της Νορβηγίας σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ ο σύζυγός της, πρώην επικεφαλής του International Peace Institute, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για σοβαρή διαφθορά.

Παρά τις κατηγορίες, και οι δύο αρνούνται οποιαδήποτε παρανομία.

Τον Φεβρουάριο, αποκαλύφθηκε ότι η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, έστειλε στον Έπσταϊν email με φλερτ και κολακευτικά μηνύματα, στα οποία έλεγε ότι της «γαργάλησε» το μυαλό.

Η Μέτε-Μάριτ έχει έκτοτε εκφράσει «βαθιά λύπη» για τη σχέση της με τον Έπσταϊν, αναγνωρίζοντας «κακή κρίση» εκ μέρους της.

Το σκάνδαλο γύρω από τον Έπσταϊν συνεχίζει να αγγίζει ισχυρά πρόσωπα διεθνώς, με αποκαλύψεις που φέρνουν στο φως σχέσεις με πολιτικούς, επιχειρηματίες και παράγοντες εξουσίας σε πολλές χώρες.