Blue Monday 2026: Έρχεται η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου

Οι γιορτές πέρασαν, αλλά τα κιλά έμειναν... Βάλαμε τα κεφάλια μέσα μικροί και μεγάλοι, επιστρέφοντας σε σχολείο και εργασία. Ο μισθός έχει τελειώσει... Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται και η Blue Monday, η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου... Πόσα να αντέξει κανείς σε αυτή τη ζωή;

Όλοι μας έχουμε βιώσει κάποια στιγμή τη χειμωνιάτικη μελαγχολία. Σκοτεινιάζει νωρίτερα, ο καιρός είναι κρύος και σε εμπνέει μόνο να μείνεις κάτω από το πάπλωμα. Αν προστεθεί και κάποια εποχική ίωση σε αυτή την εξίσωση, καταλαβαίνει κανείς ότι η εποχική κατάθλιψη αρχίζει να μας χτυπάει την πόρτα.



Μόνο που η Blue Monday είναι κάτι παραπάνω από αυτό.



Τι είναι η Blue Monday



Η Blue Monday είναι η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου και χαρακτηρίζεται ως η «πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου». Η Blue Monday του 2026 είναι τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Αυτό φέρεται να ξεκίνησε ως μία επινόηση του Βρετανού ψυχολόγου Cliff Arnall το 2004, ο οποίος συνεργαζόταν με το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στην Ουαλία.



Ο ψυχολόγος υποστήριξε, με κάπως αμφιλεγόμενο τρόπο, ότι τη μέρα αυτή, διάφοροι αρνητικοί δείκτες της ψυχολογίας που σχετίζονται με τον χειμώνα, την απόσταση από τις γιορτές, τον καιρό και τη ρουτίνα της δουλειάς, αυτήν ακριβώς τη μέρα φτάνουν στο μέγιστό τους.



Η εξίσωση που «υπολογίζει» τη μελαγχολία



Ο Arnall φέρεται να επινόησε την Blue Monday συνεργαζόμενος με το βρετανικό ταξιδιωτικό πρακτορείο Sky Travel, προκειμένου να αποτυπώσει εύσχημα την αρνητική ψυχολογία που χαρακτηρίζει αυτήν την περίοδο (και που ενδεχομένως μπορεί να δικαιολογήσει την ανάγκη για ένα ταξιδάκι).

Στο δελτίο Τύπου της Sky Travel, η Blue Monday βασιζόταν σε μια «εξίσωση», που συμπεριλαμβάνει τη χρονική απόσταση από τα Χριστούγεννα, τον καιρό, τους στόχους της νέας χρονιάς και άλλους παράγοντες, με τη μέρα εκείνη να συγκεντρώνει το «μέγιστο» του αρνητικού κλίματος.



[W + (D – d)] X TQ / M x Na

Όπου:



W = καιρός

D = χρέος

d = μηνιαίος μισθός

T = χρόνος από τα Χριστούγεννα

Q = χρόνος από την αποτυχία των αποφάσεων του νέου έτους

M = χαμηλά επίπεδα κινήτρων

Na = το αίσθημα της ανάγκης για δράση

Αρκετοί επιστήμονες χαρακτήρισαν αυθαίρετο τον όρο Blue Monday, λέγοντας ότι δεν μπορεί να σταθεί επιστημονικά, ενώ το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ πήρε αποστάσεις από τον «εμπνευστή» Cliff Arnall.



Τι είναι η Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή



Κι αν η Blue Monday είναι ένας αμφιλεγόμενος όρος, οι επιστήμονες αναγνωρίζουν την «Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή», μια μορφή κατάθλιψης που μπορεί να αναδυθεί σε διάφορες εποχές εντός του έτους.



Ο ίδιος ο Arnall είχε δηλώσει στον Independent το 2018, ότι «δεν ήταν ποτέ πρόθεσή του να κάνει τη μέρα να ακούγεται αρνητική», αλλά μάλλον «να εμπνεύσει τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση και να πάρουν τολμηρές αποφάσεις ζωής».