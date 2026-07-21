Χάκαραν τη Μαρίν Λεπέν και τον «Εθνικό Συναγερμό» - Η μυστηριώδης διαφήμιση κρυπτονομίσματος

Οκτώ μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ο «Εθνικός Συναγερμός» βρέθηκε στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης, καθώς χάκερ παραβίασαν τον ιστότοπο και τους διακομιστές του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα παραβιάστηκε και ο λογαριασμός της Μαρίν Λεπέν στην πλατφόρμα Χ.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση, την οποία ανέλαβε το τμήμα καταπολέμησης της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο.

Στον επίσημο ιστότοπο του «Εθνικού Συναγερμού», στο οργανόγραμμα του κόμματος, η φωτογραφία της Μαρίν Λεπέν αντικαταστάθηκε από μια… γάτα, στα χρώματα της αλγερινής και της μαροκινής σημαίας.

Παράλληλα, ο λογαριασμός της Λεπέν στο Χ εμφάνισε για λίγα λεπτά ένα μήνυμα στα αγγλικά, το οποίο καλούσε τους υποστηρικτές της να επενδύσουν, για «πατριωτικούς λόγους», σε ένα μυστηριώδες κρυπτονόμισμα με την ονομασία $LEPEN.

Σύμφωνα με το μήνυμα, η επένδυση θα βοηθούσε ώστε η Γαλλία «να μην παραχωρήσει τη μοίρα της σε άλλους». Η συγκεκριμένη ανάρτηση διαγράφηκε λίγα λεπτά αργότερα.

Η καταγγελία για κλοπή προσωπικών δεδομένων

Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε ενώ υπάρχουν και καταγγελίες για πιθανή κλοπή προσωπικών δεδομένων μελών του «Εθνικού Συναγερμού».

Τη Δευτέρα, σε ένα φόρουμ είχε αναρτηθεί μήνυμα «ανάληψης ευθύνης» για την κλοπή προσωπικών δεδομένων μελών του κόμματος. Η ανάρτηση συνοδευόταν από πρόταση πώλησης των δεδομένων και ολοκληρωνόταν με τη φράση «Ζήτω η Ανυπότακτη Γαλλία», που αποτελεί το όνομα του κόμματος της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Ωστόσο, ο «Εθνικός Συναγερμός» υποστηρίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι πραγματοποιήθηκε μαζική κλοπή δεδομένων των μελών του.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος French Breaches, ένας από τους διαχειριστές του οποίου φέρεται να ήρθε σε επαφή με τον «κυβερνοπειρατή», ανέφερε ότι στις πληροφορίες που διέρρευσαν περιλαμβάνονται διευθύνσεις, αριθμοί μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και στοιχεία ταυτότητας και διαβατηρίων.

PIRATAGE : Le site du Rassemblement national a été piraté, les hackers revendiquent une fuite de données des candidats. Le parti confirme une "intrusion" et annonce porter plainte. La tête de Marine Le Pen a été remplacée sur le site par un chat enveloppé des drapeaux algériens… pic.twitter.com/HeRAzzMr5P — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 21, 2026

Ο δράστης, πάντως, δεν δημοσιοποίησε κάποιο δείγμα των φερόμενων ως κλεμμένων δεδομένων, όπως συμβαίνει συνήθως σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ο διαχειριστής του French Breaches δήλωσε, ωστόσο, στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε ο ίδιος στοιχεία που επιβεβαιώνουν την κλοπή, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες ταυτοτήτων.