Λεπέν μετά την καταδίκη: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Υποψήφια στις επόμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι θα είναι η Μαρίν Λεπέν, μετά την απόφαση του Εφετείου του Παρισιού.

Ειδικότερα, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 διεκδικώντας για τέταρτη φορά την προεδρία της Γαλλίας, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της μετά την απόφαση του Εφετείου που επικύρωσε την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά μείωσε τη διάρκεια της στέρησης των πολιτικών της δικαιωμάτων. Η επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 το απόγευμα της Τρίτης 7/7.

Το εφετείο έκρινε ένοχη την επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης άσκησης αιρετού αξιώματος, επιτρέποντάς της να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Παράλληλα, της επέβαλε ποινή ενός έτους κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), αν και η διάρκειά της ενδέχεται να μειωθεί.

Η Λεπέν, η οποία αποτελεί την κυρίαρχη μορφή της γαλλικής ακροδεξιάς εδώ και δύο δεκαετίες, δήλωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της απόφασης.

Όπως εξήγησε, η νέα προσφυγή θα αναστείλει την εκτέλεση της ποινής, επιτρέποντάς της να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία του 2027 χωρίς να υποχρεωθεί να φορέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι.