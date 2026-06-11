Ο Τραμπ βλέπει «σύντομα» υπογραφές για συμφωνία – Το Ιράν δεν δίνει καθαρό σήμα

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Πέμπτης (11/6), ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «μόλις κατέληξαν σε μια σπουδαία διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν». Συνέχισε: «Θα προχωρήσουμε σε οριστικοποίηση των εγγράφων. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι «πιθανώς θα υπάρξει υπογραφή, ίσως στην Ευρώπη» μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα, και αυτό θα πρέπει να γίνει «αρκετά γρήγορα».



«Έχουμε μια συμφωνία ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, κάτι που ήταν και ο σκοπός όλων όσων έπρεπε να κάνουμε για να το πετύχουμε. Είναι λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι θα υπάρξει «σύντομα υπογραφή» και ότι τα έγγραφα βρίσκονται «σε σχεδόν τελική μορφή - οπότε θα δούμε», σύμφωνα με το BBC.



Ο Τραμπ τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν επίσης «μόλις το υπογράψουμε». Ανέφερε ακόμη ότι έχει μιλήσει με ηγέτες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων συμμάχων του Κόλπου και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας: «όλη η Μέση Ανατολή είναι πολύ χαρούμενη».

Trump on Iran:



We have a signing soon, and the documents are in pretty final shape.



Should be done pretty quickly. pic.twitter.com/H4tNDUrTOs — Clash Report (@clashreport) June 11, 2026

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε μεταδώσει νωρίτερα την Πέμπτη (11/6) ότι η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κανένα αρχικό σχέδιο μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι παρά τα σενάρια και τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη έγκριση από την ιρανική πλευρά σε κάποιο προσχέδιο συμφωνίας ή μνημονίου.

Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί σημαντικής προόδου και επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, το Ιράν εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις, διαμηνύοντας ότι δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο αρχικού μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, αργά το βράδυ, το Fars μετέφερε μια... άλλη εικόνα: αφήνει ανοιχτό το δεδομένο υπογραφής της συμφωνίας, «δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχθεί το προτεινόμενο κείμενο του Ιράν, η πιθανότητα έγκρισης της συμφωνίας από τις ανώτατες αρχές λήψης αποφάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι σχετικά υψηλή».

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο i24NEWS ότι το Ισραήλ βασίζεται επί του παρόντος στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ. Και πως η κυβέρνηση στο Τελ Αβίβ «πιάστηκε εξ' απίνης».