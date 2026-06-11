Τραμπ: Ακύρωσα τα προγραμματισμένα πλήγματα κατά του Ιράν - «Εγκρίθηκε η συμφωνία»

Σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε ότι ακυρώθηκαν τα στρατιωτικά πλήγματα που είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου κατά του Ιράν, επικαλούμενος σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έφτασαν στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έλαβαν την απαραίτητη έγκριση, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να αναστείλει την προγραμματισμένη στρατιωτική επιχείρηση.

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακύρωσα τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για απόψε», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι τόσο το γενικό πλαίσιο όσο και οι τελικές λεπτομέρειες μιας συμφωνίας έχουν εγκριθεί από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη διαδικασία συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Τουρκία, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες της περιοχής.

Παρά την ακύρωση των στρατιωτικών πληγμάτων, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί η συμφωνία.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», σημείωσε.



Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται έπειτα από ημέρες έντονης ανησυχίας για ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή, αφήνοντας πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής διευθέτησης της κρίσης.