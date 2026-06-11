«Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν» - Η απάντηση Γκαλιμπάφ μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ

Νέα προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον έστειλε η Τεχεράνη, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για σκληρό πλήγμα κατά του Ιράν και έλεγχο κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας, όπως η νήσος Χαργκ.

Ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και μία από τις κεντρικές πολιτικές φωνές της Τεχεράνης, προειδοποίησε μέσω ανάρτησής του ότι οι «λάθος στρατηγικές» και οι «παρορμητικές αποφάσεις» μπορούν να ανατρέψουν ολόκληρη την ισορροπία στην περιοχή, οδηγώντας σε έκρηξη των ενεργειακών υποδομών και των αγορών.

«Οι λάθος στρατηγικές και οι παρορμητικές αποφάσεις θα επαναφέρουν ολόκληρη τη σκακιέρα προς το χειρότερο, θα ανατινάξουν τις ενεργειακές υποδομές και τις αγορές και θα δημιουργήσουν έναν ατελείωτο βάλτο στον οποίο θα μείνετε κολλημένοι για χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και κατέληξε με μια φράση που ακούγεται σαν ευθεία προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον: «Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν».

Wrong strategies and impulsive decisions will reset the entire board for the worse, explode energy infrastructure and markets and create an endless quagmire that you will be stuck in for years.



You will see a different Iran. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 11, 2026

Η ανάρτηση μετά τις απειλές Τραμπ

Η τοποθέτηση Γκαλιμπάφ ήρθε στον απόηχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν «πολύ σκληρά», αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθούν υπό αμερικανικό έλεγχο η νήσος Χαργκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές.

Η Χαργκ θεωρείται κρίσιμο σημείο για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, γεγονός που μετατρέπει οποιαδήποτε απειλή εναντίον της σε μήνυμα με άμεσες γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες.

Ο φόβος για ενεργειακή ανάφλεξη

Η Τεχεράνη δείχνει να μεταφέρει το μήνυμα ότι ένα πλήγμα στις ιρανικές εγκαταστάσεις δεν θα μείνει περιορισμένο στα σύνορα του Ιράν, αλλά μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η φράση περί «ατελείωτου βάλτου» παραπέμπει ευθέως στον φόβο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης, με κόστος όχι μόνο στρατιωτικό αλλά και οικονομικό, σε μια περιοχή όπου η ενέργεια, οι θαλάσσιες οδοί και η ασφάλεια των αγορών συνδέονται άμεσα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προειδοποίηση Γκαλιμπάφ λειτουργεί ως μήνυμα αποτροπής: ότι η Τεχεράνη δεν θα αντιμετωπίσει μια επίθεση στις ενεργειακές της υποδομές ως ένα μεμονωμένο στρατιωτικό επεισόδιο, αλλά ως κίνηση που μπορεί να αλλάξει συνολικά τους όρους της αντιπαράθεσης.

«Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν»

Με τη φράση «Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν», εξάλλου, η Τεχεράνη επιδιώκει να δείξει πως διαθέτει ακόμη επιλογές κλιμάκωσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι τυχόν επίθεση σε κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να προκαλέσει απάντηση σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, η νέα παρέμβαση έρχεται σε μια στιγμή ιδιαίτερης έντασης, με την Ουάσιγκτον να αυξάνει την πίεση και την Τεχεράνη να επιχειρεί να περάσει το μήνυμα ότι το κόστος μιας νέας στρατιωτικής κίνησης θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που υπολογίζει η αμερικανική πλευρά.