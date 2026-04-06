Διπλό τάκλιν σε επόπτρια στην Τουρκία: Παίκτης την έστειλε στις λάσπες και την αγνόησε επιδεικτικά

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Μπούρσασπορ και της Μαρντίν 1969 Σπορ, στο πλαίσιο της τρίτης κατηγορίας του τουρκικού πρωταθλήματος. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε άθλια κατάσταση λόγω της έντονης βροχόπτωσης, θυμίζοντας περισσότερο βούρκο παρά γήπεδο ποδοσφαίρου.

Σε μια διεκδίκηση της μπάλας κοντά στην πλάγια γραμμή, ένας ποδοσφαιριστής της Μαρντίν επιχείρησε ένα δυνατό, συρτό τάκλιν για να προλάβει την έξοδο της μπάλας. Λόγω της ολισθηρότητας του εδάφους, το σώμα του λειτούργησε σαν «βολίδα» πάνω στη λάσπη, παρασύροντας βίαια τη βοηθό διαιτητή, Εσρά Αρίκμπογκα (Esra Arıkboğa), η οποία βρισκόταν στη θέση της για να ελέγξει τη φάση.

Η Αρίκμπογκα δέχθηκε το χτύπημα στα πόδια και ανατράπηκε με δύναμη, πέφτοντας με το πρόσωπο μέσα στα νερά και τις λάσπες. Αυτό όμως που προκάλεσε την οργή των θεατών και των χρηστών στα social media ήταν η αντίδραση του παίκτη, καθώς αντί να σταματήσει για να δει αν η γυναίκα τραυματίστηκε, σηκώθηκε αμέσως και κυνήγησε τη μπάλα, συνεχίζοντας το παιχνίδι σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Η άτυχη επόπτρια χρειάστηκε μερικά δευτερόλεπτα για να συνέλθει και να σηκωθεί, εμφανώς σοκαρισμένη και λερωμένη από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν κανονικά γύρω της.

Παρά την αντιαθλητική αυτή στιγμή, η Μπούρσασπορ κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0, ωστόσο η εικόνα της πεσμένης διαιτητή και της πλήρους αδιαφορίας του ποδοσφαιριστή είναι αυτή που τελικά «έκλεψε» την παράσταση, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για τον σεβασμό προς τους διαιτητές στα τουρκικά γήπεδα.