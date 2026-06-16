Δράμα: Από μαχαιριά στην καρδιά «έσβησε» η 45χρονη αστυνομικός

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στις σορούς της 45χρονης θανούσας που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 50χρονου συζύγου της ο οποίος, στη συνέχεια, έδωσε τέλος στη ζωή του.

Στη σχετική έκθεση του ιατροδικαστή αναγράφεται ως αιτία θανάτου: τραυματική ρήξη μυοκαρδίου-ανθρωποκτονία. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη από μαχαιριές, διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο Δράμας όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή.

Από τη νεκροψία νεκροτομή που έγινε στη σορό του 50χρονου αστυνομικού διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο και ο θάνατος του ήταν ακαριαίος.

Για τα παραπάνω αποτελέσματα ενημερώθηκαν η αστυνομία και η Εισαγγελία της Δράμας.