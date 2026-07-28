Δύο εισαγγελικές έρευνες για το επικίνδυνο νερό σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη

Εντολή για δύο επείγουσες έρευνες έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος αναφορικά με την ακαταλληλότητα των νερών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Από τις πρόσφατες αναλύσεις προέκυψε ότι εμπεριέχουν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου, νιτρικών- φθοριούχων, εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια, κατά περίπτωση.

Στο χωριό Νυμφόπετρα του δήμου Βόλβης, οι κάτοικοι όχι μόνο δεν πίνουν νερό αλλά φοβούνται να κάνουν ακόμη και μπάνιο ενώ όσοι κατοικούν στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Τρανής Αμμούδας, του δήμου Σιθωνίας, καλοκαιριάτικα, αναγκάζονται να κλείσουν τις βρύσες τους. Αφορμή για την εισαγγελική έρευνα αποτέλεσαν σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου.

Στην περίπτωση της Χαλκιδικής, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών ζητάει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου να διακριβωθεί το ενδεχόμενο τέλεσης αξιόποινων πράξεων, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρθρο 285 ΠΚ). Στο πλαίσιο της έρευνας θα ληφθούν καταθέσεις από μέλη του Συλλόγου Κατοίκων Τρανής Αμμούδας και Αγίου Νικολάου ενώ θα επισυναφθούν τα αναφερόμενα στοιχεία του αρμόδιου επόπτη Δημόσιας Υγείας, προς τον δήμο Σιθωνίας, σχετικά με τις αναλύσεις των δειγμάτων νερού που κατέδειξαν το πρόβλημα.

Όπως επίσης και όσα δημοσιεύτηκαν από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Απορρύπανσης Χαλκιδικής που «τα βγάζει όλα καλά» και οτιδήποτε άλλο αναγκαίο προκύψει. Αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν εκπρόσωποι τη δημοτικής αρχής.

Όσον αφορά, την περίπτωση της Θεσσαλονίκης η έρευνα γίνεται με αφορμή τα δημοσιεύματα για την ύπαρξη ουρανίου, φθοριούχων ιόντων κ.α. σε πόσιμο νερό στην περιοχή της Νυμφόπετρας του δήμου Βόλβης.

Ο κ. Νικολόπουλος ζητάει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης να παραγγείλει επείγουσα προκαταρκτική εξέταση και πάλι για τη διακρίβωση αξιόποινων πράξεων του άρθρου 285 ΠΚ κ.α.

Στο πλαίσιο της έρευνας ζητείται να ληφθούν καταθέσεις των αρμόδιων υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης ( ΔΕΥΑ) και να επισυναφθούν στη δικογραφία τα σχετικά έγγραφα που δείχνουν αυξημένες συγκεντρώσεις συγκεκριμένων φυσικοχημικών παραμέτρων των γεωτρήσεων Προφήτη και Βαγιοχωρίου που υδροδοτούν την περιοχή. Ακόμη θα ελεγχθεί η πρόοδος των προβλεπόμενων διαδικασιών για εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης ώστε μέσω των τεχνικών παρεμβάσεων να αποκατασταθεί το πρόβλημα ποιότητας του νερού. Και σε αυτή την περίπτωση θα κληθούν να καταθέσουν εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής.

Ακατάλληλο το νερό στη Χαλκιδική

Σύμφωνα με έγγραφο του Επόπτη Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, εκτός των επιτρεπόμενων ορίων βρέθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι σε δείγματα πόσιμου νερού από περιοχές της Σιθωνίας.

Οι αναλύσεις έδειξαν παρουσία κολοβακτηριοειδών σε σημεία της Τρανής Αμμούδας, του Όρμου Παναγίας, της Λατούρας, του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου. Σε ένα από τα δείγματα καταγράφηκαν 40 ολικά κολοβακτηριοειδή, ανάμεσά τους και E.Coli, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι μηδενικό.

Η αρμόδια υπηρεσία αναφέρει ότι τα ευρήματα δεν συνιστούν συνολικά άμεσο κίνδυνο, ωστόσο η παρουσία E.Coli και εντερόκοκκων χαρακτηρίζεται ως δυνητικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να συνδέονται με κακή συντήρηση, εισροή χώματος ή προβλήματα απολύμανσης του δικτύου ύδρευσης.

Ο Δήμος Σιθωνίας φέρεται να ενημερώθηκε στις 20 Ιουλίου και κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα σε απολύμανση, χλωρίωση, έλεγχο των πηγών υδροληψίας και νέες δειγματοληψίες.

Οι προβληματικές γεωτρήσεις της Θεσσαλονίκης

Ακατάλληλο για κατανάλωση από ανθρώπους κρίθηκε το νερό του δικτύου ύδρευσης στη Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, μετά από ελέγχους που έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις συγκεκριμένων φυσικοχημικών παραμέτρων στις γεωτρήσεις που υδροδοτούν την περιοχή. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βόλβης (ΔΕΥΑΒ) ενημέρωσε τους κατοίκους του οικισμού ότι το νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πόση, μαγειρική χρήση ή προσωπική υγιεινή, μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Το πρόβλημα αφορά τον οικισμό Νυμφόπετρας, στη Δημοτική Ενότητα Εγνατίας, όπου το δίκτυο ύδρευσης τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις: τη γεώτρηση Βαγιοχωρίου και τη γεώτρηση Προφήτη. Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Βόλβης, η γεώτρηση Προφήτη παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών, ενώ οι τιμές ουρανίου και φθοριούχων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, η γεώτρηση Βαγιοχωρίου εμφανίζει αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων, με τα νιτρικά να παραμένουν χαμηλά.

Όπως εξηγεί η ΔΕΥΑΒ, η αλλαγή στην αναλογία τροφοδοσίας του δικτύου είχε ως αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από τη γεώτρηση Βαγιοχωρίου, γεγονός που οδήγησε σε υπερβάσεις των ορίων για τις συγκεκριμένες παραμέτρους και κατέστησε το νερό ακατάλληλο για κατανάλωση.