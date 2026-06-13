Δυστύχημα στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Ένοχοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι, για το δυστύχημα στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής όταν ξεκόλλησε το κάθισμα του παιχνιδιού στο οποίο επέβαινε και εκσφενδονίστηκε, προσκρούοντας στο έδαφος. Το περιστατικό καταγράφηκε στις 19 Αυγούστου του 2024, σοκάροντας το πανελλήνιο.

Υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, στη μία το μεσημέρι της 13ης Ιουνίου 2026, εξέδωσε την εξής απόφαση: Έκρινε ένοχο τον 60χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, όπως επίσης και τον συγκατηγορούμενο του μηχανολόγο μηχανικό για απλή συνέργεια στο προηγούμενο αδίκημα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Το δικαστήρια αποφάσισε να κηρύξει ομόφωνα ενόχους τους άλλους δύο κατηγορούμενους, κατά επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας. Από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, σε «απλή συνέργεια» για τη 54χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη ενώ για τον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance), οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε «θανατηφόρα έκθεση», αναφορικά με τον 19χρονο Γιάννη και πλημμεληματική «έκθεση» και «απλή σωματική βλάβη» για τον μικρότερο αδελφό του που σώθηκε.

Τι αναφέρεται στο βούλευμα

Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η -φερόμενη ως συνδιαχειρίστρια- σύζυγός του και ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance) για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατά συρροή. Για απλή συνέργεια στις προηγούμενες πράξεις παραπέμφθηκε ο συγκατηγορούμενος μηχανολόγος μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Όπως αναγράφεται στο βούλευμα, για την παραπομπή τους με τις παραπάνω κατηγορίες ελήφθησαν υπόψη τα εξής: Η ιδιαίτερης επικινδυνότητας λειτουργία του επίδικου μηχανήματος ψυχαγωγίας με την ονομασία «Crazy Dance», συνεπεία μιας σειράς παραλείψεων από τους κατηγορούμενους. Επρόκειτο για ιδιοκατασκευή με συρραφή και συναρμολόγηση επιμέρους εξαρτημάτων και τμημάτων, άνευ εχεγγύου ή προτύπου ασφαλείας κατασκευαστή, υπήρχε ελλιπής συντήρηση, έλλειψη ρυθμιστή ταχύτητας (κόφτη), επαγγελματική ανεπάρκεια του χειριστή, μη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας πιστοποίησης και αδειοδότησης της εγκατάσταση κλπ.

Επίσης, το συγκεκριμένο μηχάνημα ήταν ακατάλληλο για χρήση, εξαιτίας κυρίως των αναφερόμενων δομικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών αστοχιών του, τις οποίες φέρεται πως γνώριζε ο συγκατηγορούμενος μηχανικός. Κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, συντάχθηκε σχετική έκθεση από τρεις επιθεωρητές της εταιρείας TUV HELLAS που είναι ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου, αρμόδιος για τη χορήγηση πιστοποιήσεων ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και έκθεση του πραγματογνώμονα που διορίστηκε με έγγραφο του ΑΤ Κασσάνδρας αλλά και τεχνική έκθεση δύο τεχνικών συμβούλων του πρώτου κατηγορούμενου.

Από την πλειοψηφία των δικαστών του δικαστικού συμβουλίου εντοπίστηκαν ιδιοτελή κίνητρα. Τόσο των τριών πρώτων των κατηγορουμένων, οι οποίοι λόγω των επαγγελματικών τους ιδιοτήτων (το ζευγάρι ως διαχειριστές του πάρκου διασκέδασης και ο τρίτος ως εργαζόμενος στην επιχείρηση αυτή) απέβλεπαν στον πορισμό εισοδήματος από τη λειτουργία του επίδικου μηχανήματος ψυχαγωγίας. Όσο και του συγκατηγορούμενου τους, ο οποίος με την ιδιότητα του διπλωματούχου μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, συνέταξε έναντι αμοιβής τις επίμαχες 5 υπεύθυνες δηλώσεις περί ασφαλούς λειτουργίας του συγκροτήματος ψυχαγωγικής διάταξης, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν το επίδικο παιγνιομηχάνημα.