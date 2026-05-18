EAEE: Πληρωμές 20 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές

Σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις - πλημμύρες) που επικράτησαν στην Ελλάδα 21-22 Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν συνολικά 2.212 ζημιές με το ύψος των αποζημιώσεων για αυτές να εκτιμάται συνολικά σε €20,1 εκατ.

Από αυτές, 1.284 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων €17,3 εκατ.) 924 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση €2,6 εκατ.) και 4 ζημιές τις ασφαλίσεις σκαφών (εκτίμηση €267 χιλ.). Στην έρευνα της ΕΑΕΕ συμμετείχαν 24 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 98,4% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας.