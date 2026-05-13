Εντός καλοκαιριού το ευρωπαϊκό σχέδιο για το μπλόκο των social media σε ανηλίκους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών ή ακόμη και απαγόρευσης πρόσβασης ανηλίκων στα social media σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις σχετικές προτάσεις να ενδέχεται να παρουσιαστούν ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

Την αποκάλυψη έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Παιδιά στην Κοπεγχάγη.

Οι Βρυξέλλες βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις από κράτη-μέλη που ζητούν αυστηρότερα μέτρα προστασίας των παιδιών απέναντι σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το Snapchat.

Οι χώρες που πιέζουν για αυστηρότερα μέτρα

Στην πρώτη γραμμή των πιέσεων βρίσκονται η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία και η Δανία, οι οποίες ζητούν πιο αυστηρούς κανόνες για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media.

Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών εκφράζουν ανησυχίες για τον εθισμό, την ψυχική υγεία, το άγχος και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υπερβολική χρήση ψηφιακών πλατφορμών σε παιδιά και εφήβους, όπως αναφέρει το Euronews.

«Βλέπουμε με πόσο αστραπιαία ταχύτητα εξελίσσεται η τεχνολογία και πώς διεισδύει σε κάθε πτυχή της παιδικής και εφηβικής ζωής», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Στο επίκεντρο η ηλικιακή επαλήθευση

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που προσπαθεί να λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται ο έλεγχος ηλικίας των χρηστών.

Η Κομισιόν εξετάζει τη δημιουργία εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, στα πρότυπα του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID, ώστε οι πλατφόρμες να μπορούν να ελέγχουν αν ένας χρήστης είναι άνω του επιτρεπόμενου ηλικιακού ορίου.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι «η συζήτηση για μια ελάχιστη ηλικία χρήσης των social media δεν μπορεί πλέον να αγνοείται».

Ωστόσο, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές, ενώ ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια προειδοποιούν για πιθανά τεχνικά κενά και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν

Η Ελλάδα πάντως είναι από τις χώρες που πρωτοστατούν στους περιορισμούς της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μετά την ανακοίνωση για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία κατέθεσε προτάσεις για τη λήψη παρόμοιων μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Συμφωνούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιλέγει με προσοχή τις ρυθμιστικές της μάχες. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή είναι μία από αυτές. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι μια συντονισμένη και ταχεία ανταπόκριση», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός.

Το σχέδιο της Γαλλίας για ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να κινηθεί πριν από την εφαρμογή νέας νομοθεσίας στη Γαλλία, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο.

Ο γαλλικός νόμος προβλέπει ότι πλατφόρμες όπως Instagram και TikTok θα πρέπει να μπλοκάρουν χρήστες κάτω των 15 ετών, ενώ θα υποχρεούνται να απενεργοποιούν ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς ανηλίκων.

Η συζήτηση για τους περιορισμούς στα social media έχει ενταθεί παγκοσμίως, με την Αυστραλία και την Ινδονησία να έχουν ήδη προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα.

Στο μικροσκόπιο TikTok, Instagram και Snapchat

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες έχουν ήδη θέσει υπό έλεγχο πλατφόρμες όπως Instagram και Snapchat στο πλαίσιο του Digital Services Act, εξετάζοντας κατά πόσο προστατεύουν επαρκώς τους ανήλικους χρήστες.

Η ΕΕ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο απαγόρευσης ορισμένων «εθιστικών» χαρακτηριστικών σχεδιασμού στις εφαρμογές μέσω του υπό διαμόρφωση νόμου Digital Fairness Act.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι οι βιώσιμες αλλαγές δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Αν όμως κινηθούμε αργά και διστακτικά, θα είναι άλλη μία γενιά παιδιών που θα πληρώσει το τίμημα», τόνισε η φον ντερ Λάιεν.